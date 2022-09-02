QUA Granite, "Fortune 500" listesinde 22 sıra yükseldi

İSTANBUL (AA) - QUA Granite, Türkiye'nin en büyük şirketlerini listeleyen "Fortune 500" araştırmasında 22 basamak yükselerek 453. sıraya yükseldi.

QUA Granite'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500 Türkiye" 2021 listesini yayınladı.

Aydın’ın Söke ilçesinde yer alan 798 bin 724 metrekare açık alan ve 170 bin 492 metrekare kapalı alan üzerine kurulu tesisinde üretim yapan teknik granit sektörünün lideri QUA Granite, listede 22 basamak yükselerek 453. sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, büyümelerinin temelinde doğru zamanda doğru sektörde başlamalarının etkisinin çok büyük olduğunu bildirdi.

Türkiye inşaat pazarını en çok etkileyen konunun salgının yarattığı olumsuz koşullar olduğunu belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Şirket kültürümüzün önemli yapıtaşlarından biri olan çevik yönetim yaklaşımımız sayesinde; operasyonlarımızı dönüştürdüğümüz ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz başarılı bir yılı tamamladık. Değişen rekabet koşulları karşısında risklerimizi minimize etmek için yurt içinde ve yurt dışında satış coğrafyamızı genişlettik. Eş zamanlı olarak etkin bir tedarik zinciri yönetimi oluşturarak üretimde ve kârlılıkta sürdürülebilir bir büyüme elde ettik.

Gerçekleştirdiğimiz büyüme ve karlılık oranları; 2020 yılından itibaren aldığımız tedbirler, yürüttüğümüz projeler ve aksiyonların 2021 yılında da istikrarlı bir biçimde devam etmesiyle oluştu. Elde ettiğimiz bu sonuçlar doğrultusunda 2021 yılını gerek hasılat gerekse kâr marjları açısından halka arz sırasında hazırlanan fiyat tespit raporundaki hedeflerin çok üzerinde kapattık."

