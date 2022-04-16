YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Qua Granite sürdürülebilir projesiyle Türkiye'ye örnek oluyor

Qua Granite sürdürülebilir projesiyle Türkiye'ye örnek oluyor

16.04.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firma, üretimde kullanılan suyun yüzde 100'ünü doğaya deşarj etmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtarak tekrar üretime kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Üretim ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen, doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve ürünlerin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla Türkiye için örnek oluşturacak uygulamalara imza atan Qua Granite, üretim tesislerinin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun arıtma tesislerini kurdu.

Şirket açıklamasına göre, sürdürülebilir su yönetim anlayışının dünyanın geleceği için en önemli unsurlardan biri olduğunu ve sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için temel gerekliliklerden olduğunu düşünen Qua Granite, bu yaklaşımını operasyonlarının hemen her noktasında hayata geçiriyor.

Firma, bu çerçevede üretimde kullanılan suyun yüzde 100'ünü doğaya deşarj etmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtarak tekrar üretime kazandırıyor.

Açıklamada, sürdürülebilirliğin Qua Granite için stratejik bir yönetim modeli olduğu ve şirketin sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandıKayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandı
Belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktıBelediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:17
Öğle
13:09
İkindi
16:52
Akşam
19:51
Yatsı
21:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.