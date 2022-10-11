QUA Granite yeni bayisi ile Bursa'da hizmet vermeye başladı

İSTANBUL (AA) - Teknik granit üreticisi QUA Granite’in Bursa’da açtığı yeni bayisi Okumuşlar Yapı, toplamda 1.200 metrekare alandan oluşan 2 katlı mağazası ile İstanbul Caddesi’nde hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayileri ile Türkiye çapında müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam eden QUA Granite, yurt içi bayi ağını güçlendirmeye de devam ediyor. Markanın Bursa’daki yeni bayisi Okumuşlar Yapı, düzenlenen açılış töreniyle hizmete açıldı.

Açıklamada açılış törenindeki konuşmasına yer verilen QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, Okumuşlar Yapı ile iş ortaklıklarının uzun yıllar süreceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’de bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan Okumuşlar Yapı’ya bol kazançlar diliyor, Okumuşlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Okumuş ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Recep Okumuş, Hasan Okumuş ve Rıdvan Okumuş’u iş ortaklığımızla birlikte QUA Granite katmış oldukları değer için teşekkür ediyorum. QUA Granite olarak Türkiye çapında bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi, bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Okumuşlar Yapı, İstanbul Caddesi’nde yer alan, toplamda 1.200 metrekare alandan oluşan 2 katlı mağazasında 29 canlı teşhir ürünleri ile QUA Granite’in estetik ve tasarımı bir araya getirdiği granit ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunacak.

Müşterilerine eksiksiz bir alışveriş deneyimi sağlayan Okumuşlar Yapı, ayrıca depolama kapasitesiyle de müşterilerine hızlı ve kolay ürün temin etme imkanı sunuyor.

1.500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 6 bin 300 metrekare depo alanıyla Okumuşlar Yapı, QUA Granite’in bölgedeki önemli partnerlerinden biri oluyor.

QUA Granite, Türkiye’de 7 bölgeye yayılan toplam 65 bayisiyle hizmet verirken 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 70’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

