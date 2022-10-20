QUA Granite’nin yenilikçi ürünleri Unicera fuarında

İSTANBUL (AA) - Qua Granite, Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda 2 bin 500 metrekarelik alanıyla en yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerin ve sektör profesyonellerinin beğenisine sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan Qua Granite, son tüketicinin ve sektör profesyonellerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik en yeni tasarımlarını 7-11 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda sergileyecek.

Qua Granite Unicera Fuarı’nda, 2 bin 500 metrekarelik bir alanda banyo, mutfak, tüm yaşam alanları için oluşturduğu en yeni koleksiyonlarını, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Qua Granite, çevre üretim teknolojisi, binaların yükünü azaltan hafifliği, dayanıklılık ve estetik görünümüyle hayal gücünün ilham kaynağı olan 7 milimetrelik devrim niteliğindeki yeni ince formlu ürünleriyle fuarda yerini alacak.

Birçok özellik sunan granitler, yüzde 0,5’in altında su emme derecesine sahip olurken aynı zamanda dezenformasyonu az, esnekliği yüksek ve oldukça hafif bir yapısı bulunuyor. Ayrıca kolay temizlenebiliyor, kırılmaya, çizilmeye ve kimyasalların yanı yüksek ısı ve don gibi olumsuz koşullara karşı da üstün bir dayanıklılık gösteriyor.

Qua Granite’in fuarda tanıtacağı bir diğer ürünü Sukha Bookmatch ise 60x120 ebatlarında, 8 farklı yüzeye sahip olan Sukha Bookmatch, tüketicilerin tercihine göre 4 farklı şekilde kombinlenme özelliği ile ön plana çıkıyor.

Qua Granite, bu yıl Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’ndaki 3. hall 3-B01 numaralı stantlarda ziyaretçiler ile buluşacak.

