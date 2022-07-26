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QUA Granite’ten 90 dakikada hızlı ve seri üretim

26.07.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

QUA Granit ürünleri yeni, hızlı ve seri üretim teknolojisiyle, ham madde malzemeden başlayıp ambalajlı nihai ürün haline gelme sürecini ortalama 90 dakikada tamamlayarak sevkiyata hazır hale getiriliyor

İSTANBUL (AA) - QUA Granite, üretim sürecini 90 dakikada tamamlayarak, ihracattaki hızını da artırmayı hedefliyor.

QUA Granite'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen QUA Granite Planlama Müdürü Yasemin Kaplan Cumaobalı, nitelikli teknik granit üretim ve ihracatında önemli bir pay edinen QUA Granite’nin üretim safhasını yeni teknolojik donanımlarla 90 dakikaya indirmesinin önemli bir atılım olduğunu bildirdi.

Teknik granit üretiminde kullanılan ham maddeleri hazırlama bölümünde bulunan yüksek kapasite ve verimli değirmenlerde öğütüp çamur haline getirdiklerini belirten Cumaobalı, şunları kaydetti:

"Sonraki aşamada ise Avrupa’da ilk defa kullanılan saatte 35 bin litre su buharlaştırma hacmine sahip olan Sprey Dryer’dan geçirerek saatte ortalama 65 ton granül elde ediyoruz. Granül haline getirilen ham madde, yüksek kapasiteli hidrolik preslerde dakikada ortalama 25 metrekare şekillendiriliyor. Şekillendirilen karolar, içinde bulunan nemi atmak için 30 dakikalık kurutma fırınına veriliyor, ardından estetik görünüme kavuşması için dakikada 22 metrekare ürün sırlama işlemlerinden geçirilerek, doğadan ilham alınan tasarımlar karonun desenini oluşturuyor. 40 dakikalık fırın sürecinin tamamlanması ile günde ortalama 30 bin metrekare üretim yapıyoruz.

Üretilen teknik granitler son teknolojik yapıda bulunan polisaj-parlatma bölümünde, dakikada 25 metrekare parlatılarak daha şık ve parlak bir yapıya sahip oluyor. Parlatılan ürünler rektifiye yapılarak istenilen ebatlara ayarlanıp kalite kontrol aşamasından geçiriliyor. Sağlam ve estetik bir görüme sahip olan granitler, ISO EN 14411 BIa Ek G kapsamındaki uluslararası standart kontrollerinden geçirilerek seri biçimde paketleniyor.”​​​​​​​

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