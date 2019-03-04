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Quaresma, Şenol Güneş'le ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, "Şenol Güneş'i şikayet etti" yönündeki habere tepki gösterdi ve "Şenol Güneş'e hem insan hem de teknik direktör olarak çok saygı duyuyorum. Söylemediğim şeylerin basında yazılmasını kabul edemem" ifadelerini kullandı.

Quaresma, Şenol Güneş'le ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Şenol Güneş'ten şikayetçi olduğu yönünde basına yansıyan haberler hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı.

Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş ile arasında sorun olduğu yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

Instagram hesabına Şenol Güneş ile bir fotoğrafını koyan Portekizli, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda inişler ve çıkışların çok olduğunu biliyorum. Bazıları iyiliğimi bazıları da kötülüğümü istiyor. Takımda oynatılsam da oynatılmasam da her zaman alınan kararlara saygı duyacağım. Şenol Güneş'e hem insan hem de teknik direktör olarak çok saygı duyuyorum. Buraya geldiğim zaman, bana en çok yardım eden insanlardan biri oldu. Bizim aramız iyi, dolayısıyla Türk basını bu tip saçma sapan yalan haber yapmayı bırakmalıdır. Bir maç kaybettiğimiz zaman bütün takım olarak kaybederiz. Haber yapmak veya satmak için söylemediğim şeylerin yazılmasını kabul edemem."

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