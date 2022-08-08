YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Quick Sigorta Balıkesir Motofest katılımcı rekoru kırdı

Quick Sigorta Balıkesir Motofest katılımcı rekoru kırdı

08.08.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar: - "Markamızın motosiklet camiası ile kurduğu organik ilişki her geçen gün daha da artıyor ve motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren her çalışmada olabildiğince yer almaya çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta ana sponsorluğunda düzenlenen 10. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, bu yıl 4-7 Ağustos'ta 10'uncu kez motosiklet tutkunlarıyla buluştu.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, motosiklet sürücüleri ve meraklılarının özlemle beklediği Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali'ne salgın nedeniyle 2 yıl ara verilmişti.

Balıkesir Motosiklet Kulübü 10Riders'ın düzenlediği ve 4-7 Ağustos'ta Selimiye İkizcetepeler mesire alanında yeniden katılımcılarla bir araya gelen festivalin, bu yılki anlamı her zamankinden farklı oldu.

10. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, 10 bin 12 kişinin katılımı ile tüm zamanların en çok katılımını sağladı.

"Türkiye'nin en iyi motosiklet festivali" unvanını elde eden festival, sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan büyük ilgi gören bir festival olarak "uluslararası" unvanına ve ayrıca "dünyanın en kalabalık motosiklet korteji Guinness rekoru"na da sahip.

- "10 numaralı şehrin 10 yıldızlı festivalinde yine yeniden birlikteyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 10. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali'nin kendi alanında düzenlenen en önemli festivallerden olduğunu belirterek, "Markamızın motosiklet camiası ile kurduğu organik ilişki her geçen gün daha da artıyor ve motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren her çalışmada olabildiğince yer almaya çalışıyoruz. Bu yıl 10Riders Motosiklet Kulübü'nün katkıları ve Quick Routes ekibi Özgür-Dilek Candar çiftinin ev sahipliğinde 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali'ne bir kez daha ana sponsor olmaktan ve motosiklet camiası ile yeniden buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. 6-7 ayrı ülkeden festivale katılan motosiklet kulüpleri ile adete Uluslararası festival tadında geçen bu etkinlikte geniş bir ekiple festival alanında olmaktan son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Maher Sigorta Grubu olarak Motosiklet sigortalarında pazar paylarının yüzde 65'e ulaştığını aktaran Yaşar, "Biz sektörün arz sorunu yaşadığı dönemlerde bile motosikletçi dostlarımızı yalnız bırakmadık. Bunu da marka olarak çok fazla hissediyoruz. Quick logosunu gören tüm motorcular sanki kendi şirketlerini görmüş ya da ailelerinden biriymişiz gibi bizi sahipleniyorlar. Bu çok kıymetli bir değer. Bu yüzden kendi ürettiğimiz projeler ve yayınlarla onların yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, konserler, söyleşiler ve eğlenceli yarışmalarla dolu bir program sunulan festivalde, Kolaçan, 2Teker 2Yürek gibi motosiklet dünyasının tanınan yüzlerinin yanı sıra Mansur Ark, Ragga Oktay, Seferiler, Necati ve Saykolar, Narkoz Grubu, Gece Yolcuları ve Dj Hakan Küfündür sahne aldı.

Festivalin yoğun ilgi gören stantlarından biri olan Quick Sigorta stantı, fuarın en çok ziyaret edilen noktası olurken, stantta yer alan artırılmış gerçeklik gözlüğü ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, bu gözlükle "roller coaster" deneyimi yaşadı.

Festival süresince #10numara hashtag'i ile hatıra fotoğrafı çektirip kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan kişilere powerbank hediye edilirken, büyük çekilişte motosiklet kaskı ve sigorta poliçesi hediye edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DHMİ, THY ve İGA İstanbul Havalimanı'nda "Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü" imzaladıDHMİ, THY ve İGA İstanbul Havalimanı'nda "Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü" imzaladı
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldıKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı
Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandıSeslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
quick sigorta

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:19
Sabah
06:00
Öğle
13:15
İkindi
17:07
Akşam
20:20
Yatsı
21:54

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Balkan Eczanesi
Avcilar
Kuruçeşme Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.