Quick Sigorta Balıkesir Motofest katılımcı rekoru kırdı

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta ana sponsorluğunda düzenlenen 10. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, bu yıl 4-7 Ağustos'ta 10'uncu kez motosiklet tutkunlarıyla buluştu.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, motosiklet sürücüleri ve meraklılarının özlemle beklediği Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali'ne salgın nedeniyle 2 yıl ara verilmişti.

Balıkesir Motosiklet Kulübü 10Riders'ın düzenlediği ve 4-7 Ağustos'ta Selimiye İkizcetepeler mesire alanında yeniden katılımcılarla bir araya gelen festivalin, bu yılki anlamı her zamankinden farklı oldu.

10. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, 10 bin 12 kişinin katılımı ile tüm zamanların en çok katılımını sağladı.

"Türkiye'nin en iyi motosiklet festivali" unvanını elde eden festival, sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan büyük ilgi gören bir festival olarak "uluslararası" unvanına ve ayrıca "dünyanın en kalabalık motosiklet korteji Guinness rekoru"na da sahip.

- "10 numaralı şehrin 10 yıldızlı festivalinde yine yeniden birlikteyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 10. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali'nin kendi alanında düzenlenen en önemli festivallerden olduğunu belirterek, "Markamızın motosiklet camiası ile kurduğu organik ilişki her geçen gün daha da artıyor ve motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren her çalışmada olabildiğince yer almaya çalışıyoruz. Bu yıl 10Riders Motosiklet Kulübü'nün katkıları ve Quick Routes ekibi Özgür-Dilek Candar çiftinin ev sahipliğinde 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali'ne bir kez daha ana sponsor olmaktan ve motosiklet camiası ile yeniden buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. 6-7 ayrı ülkeden festivale katılan motosiklet kulüpleri ile adete Uluslararası festival tadında geçen bu etkinlikte geniş bir ekiple festival alanında olmaktan son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Maher Sigorta Grubu olarak Motosiklet sigortalarında pazar paylarının yüzde 65'e ulaştığını aktaran Yaşar, "Biz sektörün arz sorunu yaşadığı dönemlerde bile motosikletçi dostlarımızı yalnız bırakmadık. Bunu da marka olarak çok fazla hissediyoruz. Quick logosunu gören tüm motorcular sanki kendi şirketlerini görmüş ya da ailelerinden biriymişiz gibi bizi sahipleniyorlar. Bu çok kıymetli bir değer. Bu yüzden kendi ürettiğimiz projeler ve yayınlarla onların yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, konserler, söyleşiler ve eğlenceli yarışmalarla dolu bir program sunulan festivalde, Kolaçan, 2Teker 2Yürek gibi motosiklet dünyasının tanınan yüzlerinin yanı sıra Mansur Ark, Ragga Oktay, Seferiler, Necati ve Saykolar, Narkoz Grubu, Gece Yolcuları ve Dj Hakan Küfündür sahne aldı.

Festivalin yoğun ilgi gören stantlarından biri olan Quick Sigorta stantı, fuarın en çok ziyaret edilen noktası olurken, stantta yer alan artırılmış gerçeklik gözlüğü ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, bu gözlükle "roller coaster" deneyimi yaşadı.

Festival süresince #10numara hashtag'i ile hatıra fotoğrafı çektirip kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan kişilere powerbank hediye edilirken, büyük çekilişte motosiklet kaskı ve sigorta poliçesi hediye edildi.

