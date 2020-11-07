Quick Sigorta, sermaye piyasalarına güvence sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta sermaye piyasaları tarihinde ilk defa bir menkul kıymetin sigortalanmış olarak ihracını sağladı.

Quick Sigorta açıklamasına göre, şirket, finansal sigortalar alanındaki liderliğini yeni ürünlerle sürdürüyor.

Türkiye sermaye piyasaları tarihinde ilk defa bir menkul kıymet sigortalanmış olarak ihraç edildi. Söz konusu ihraç 5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşti ve 15 milyon TL fon oluşturularak yatırıma yönlendirildi. TRPPAMFK2120 ISIN koduyla ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) bir yıl vadeli olarak çıkarıldı.

Quick Sigorta, 2020 yılında finansal sigortalarda pek çok yenilikçi ürüne liderlik etti. Kefalet sigortaları, fatura koruma sigortaları ve bina tamamlama sigortaları ile Quick Sigorta 2020 yılında kamu müteahhitleri, lisanslı depoculuk şirketleri, akaryakıt şirketleri, inşaat şirketleri, perakende şirketleri gibi farklı sektörlere garanti ve güvence sağlarken, ekonomiye ve yatırımlara destek olmayı sürdürdü.

Finansal sigortalardaki son ürünü Özel Sektör Tahvili (ÖST) ve VDMK kefalet sigortası ile de sermaye piyasalarına güvence vermeye başladı.