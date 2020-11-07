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Quick Sigorta, sermaye piyasalarına güvence sağlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.11.2020 14:32 | Son Güncelleme

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar: - "Türkiye’de kurumsal yatırımcılarda milyarca liralık fon büyüklüğü var, ancak ülkemizde binlerce şirket fon sahipleri ile fon ihtiyacı duyanlar arasındaki güven eksikliği nedeniyle bu fonlara ulaşamıyor. Quick Sigorta bu noktada sisteme dahil oluyor ve ihraç edilecek menkul kıymetlere sigorta sağlayarak sermaye piyasaları üzerinden yatırımların fonlanmasını sağlıyor."

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta sermaye piyasaları tarihinde ilk defa bir menkul kıymetin sigortalanmış olarak ihracını sağladı.

Quick Sigorta açıklamasına göre, şirket, finansal sigortalar alanındaki liderliğini yeni ürünlerle sürdürüyor.

Türkiye sermaye piyasaları tarihinde ilk defa bir menkul kıymet sigortalanmış olarak ihraç edildi. Söz konusu ihraç 5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşti ve 15 milyon TL fon oluşturularak yatırıma yönlendirildi. TRPPAMFK2120 ISIN koduyla ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) bir yıl vadeli olarak çıkarıldı.

Quick Sigorta, 2020 yılında finansal sigortalarda pek çok yenilikçi ürüne liderlik etti. Kefalet sigortaları, fatura koruma sigortaları ve bina tamamlama sigortaları ile Quick Sigorta 2020 yılında kamu müteahhitleri, lisanslı depoculuk şirketleri, akaryakıt şirketleri, inşaat şirketleri, perakende şirketleri gibi farklı sektörlere garanti ve güvence sağlarken, ekonomiye ve yatırımlara destek olmayı sürdürdü.

Finansal sigortalardaki son ürünü Özel Sektör Tahvili (ÖST) ve VDMK kefalet sigortası ile de sermaye piyasalarına güvence vermeye başladı.

- "Sermaye piyasalarına erişim sağlayamamış şirketlere destek vermeyi hedefliyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın banka dışı finans alanındaki büyüme stratejisi doğrultusunda sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için öncelikli olarak, çeşitli nedenlerle sermaye piyasalarına erişim sağlayamamış şirketlere destek vermeyi hedefliyoruz. Böylece şirketlerimiz kendilerini fonlama konusunda kaynak farklılaştırması sağlayacak. Türkiye’de kurumsal yatırımcılarda milyarca liralık fon büyüklüğü var, ancak ülkemizde binlerce şirket fon sahipleri ile fon ihtiyacı duyanlar arasındaki güven eksikliği nedeniyle bu fonlara ulaşamıyor. Quick Sigorta bu noktada sisteme dahil oluyor ve ihraç edilecek menkul kıymetlere sigorta sağlayarak sermaye piyasaları üzerinden yatırımların fonlanmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yaşar, Quick Sigorta’nın 2020 yıl sonunda elde edeceği 2,6 milyar TL aktif büyüklük ve 650 milyon TL özkaynak büyüklüğü ile hayat-dışı sigortacılık sektöründeki en büyük 10 şirket arasında yer alacağını belirtti.

Amaçlarının bu büyüklüğü sermaye piyasalarına ve fon sahipleri ile fona ihtiyacı olan şirketlere kullandırmak olduğunu ifade eden Yaşar, sermaye piyasalarına 2021 yılında verecekleri güvencenin talebe bağlı olarak 300 milyon TL seviyesine ulaşabileceğini kaydetti.

- Sigorta Sektörü, sermaye piyasalarına milyarlarca liralık güvence sağlayabilir

Sigorta sektörünün 2021 yılında sermaye piyasalarına yeni aktörlerin katılımının sağlanması hedefine destek olması gerektiğini belirten Ahmet Yaşar, "Biz tek başımıza 300 milyon TL’lik sermaye piyasası aracının ihraç edilmesine kefalet vererek, daha önce piyasalara erişim sağlayamayan şirketleri sermaye piyasalarına kazandıracağız. Diğer hayat-dışı sigorta şirketleri ile bir koasürans yapısı oluşturabilirsek, sağlanacak teminat birkaç milyar TL’yi bulabilir. Bunun için sektöre liderlik etmeye ve oluşturduğumuz bilgi birikimini sektöre kullandırmaya hazırız." diye devam etti.

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