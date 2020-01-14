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  4. Quique Setien: Dün köyümde ineklerle yürüyordum, bugün Barcelona'dayım!

Quique Setien: Dün köyümde ineklerle yürüyordum, bugün Barcelona'dayım!

İSPANYA HABERLERİ  | 14.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

İspanya La Liga takımlarından Barcelona Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin görevine son verilmesinin ardından takımı Quique Setien'e emanet etti. Yeni teknik direktörün basın tanıtımında yaptığı samimi açıklamalar İspanya'da gündem oldu.

Quique Setien: Dün köyümde ineklerle yürüyordum, bugün Barcelona'dayım!

İspanya La Liga devi Barcelona’da Valverde'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Quique Setien getirildi. 61 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2022 yılına kadar anlaşma imzalayan Barcelona, imza töreni düzenleyerek yeni hocasını basına tanıttı.

‘TAKVİYEYE İHTİYACIMIZ VARDI’

Quique Setien ile resmi sözleşme imzalayan Barcelona’da başkan Bartomeu yaptığı açıklamada, “Valverde için aldığımız karar kendisi için sürpriz değildi, uzun zamandır zaten bu yönde görüşüyorduk. Sonuçlar iyiydi ancak Barcelona’da bazı dinamiklerin gelişebileceğini de biliyorduk. Değişikliği şimdi yaptık, çünkü sezonun ortasındayız ve bir takviyeye ihtiyacımız vardı. Bu yaptığımız hamle ile Şampiyonlar Ligi’ni ve İspanya’daki kupaları kazanabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘KÖYÜMDE İNEKLERİN ARASINDA YÜRÜYORDUM’

Barcelona’da olmasının kendisi için büyük bir rüya olduğunun altını çizen Setien, “Dün kendi köyümde inekler arasında yürüyordum, bugün dünyanın en iyi futbolcularıyla Barcelona’da antrenmana çıkıyorum. Bu duygu inanılmaz” ifadelerini kullandı. Şu anda bir rüyada olduğunu düşündüğünü belirten Setien, “En iyi rüyalarımda bile böyle bir şey yaşamayı bekleyemem. Dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi’yi çalıştıracağım, hala ne yaşadIğımın farkında değilim” dedi.

Barcelona yönetimine teşekkür eden Setien, “Öncelikle Barcelona’ya bana bu şansı vermesinden dolayı minnettarım. Bu benim için büyük bir fırsat. Herkes takımlarımın nasıl oynadığını bilir. Amacım her şeyi kazanmak: La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası.. Şu anda çok heyecanlıyım ve bir an önce yarışmasının içerisine girerek Barcelona ile büyük şeyler başarmak istiyorum” şeklinde konuştu.

‘VALVERDE’YE MİNNETTARIM’

Barcelona’nın eski teknik direktörü Valverde’ye de teşekkür eden Setien, “Valverde’nin Barcelona’da yaptığı çalışmalara büyük bir önem veriyorum. Valverde ile temasa geçmeye çalışacağım ve kendisinin şu ana kadar yaptığı çalışmalardan faydalanacağım. Valverde’ye bana La Liga’da lider bir takım bırakmasından dolayı minnettarım” dedi.

Kendisinin inançlı, çalışkan ve prensipli bir teknik direktör olduğunun da altını çizen Setien, “Sakı çalışmak, disiplinli olmak en önemli şey. Barcelona’da da hep beraber bunu yapacağız, çok sıkı çalışacağız, disiplinli olacağız. Çok net ve anlaşılabilir fikirlerim var ve yapmak istediklerimi anlamak çok kolay” ifadelerini kullandı.

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İspanya barcelona Quique Setien teknik direktör açıklama

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