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Rabat Vadisi doğası ve tarihi kalıntılarıyla gezginleri ağırlıyor

02.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Rabat Vadisi, ilkbahar ve yaz mevsiminde doğa, trekking ve kamp tutkunlarının gezi rotasına girdi - Doğasever Selin Özdemir: - "Gezi fırsatını yakalayınca hemen bu güzellikleri görmek için geldim. Tunceli beklediğimden güzel ve buranın bir gezgin için çok rahat olduğunu gördüm"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de sarp dağların arasında bulunan Rabat Vadisi, yeşil doğası ve koruma altındaki tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

El değmemiş birçok güzelliğe ev sahipliği yapan kentte, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Rabat Vadisi turizme canlılık katıyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyünde yer alan vadide, tarihi bir kale, köprü kalıntıları ile şelale ve göletler bulunuyor.

Her mevsim ayrı güzellik sunan vadi, özellikle mayıs-eylül aylarında çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarının gezi rotasında yer alıyor.

- Tarihi ve doğal güzellikler iç içe

Günübirlik turlarla bölgeyi ziyarete eden doğaseverler, sırasıyla vadideki Rabat Köprüsü, kalesi ve şelalesini gezerek keyifli vakit geçiriyor.

Bölgedeki yaban keçilerini de doğal ortamlarında görüntüleyen ziyaretçiler, geri dönüş yolunda köylülerce kendilerine ikram edilen yöresel lezzetleri tadıyor.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, AA muhabirine, Tunceli coğrafyasının huzur iklimi sayesinde güzelliklerini sunmaya devam ettiğini söyledi.

Kentteki Munzur Dağları, Düzgün Baba ve Rabat Vadisi'nin doğasına hayran kaldıklarını belirten Kozan, ilin el değmemiş doğasıyla doyumsuz manzaralar sunduğunu dile getirdi.

- "Dehlizlerin içerisinden geçmek müthiş heyecan verdi"

Bölgeyi doğasever ve diğer gezi kulüplerine tavsiye edeceğini anlatan Kozan şöyle konuştu:

"Yemyeşil meşe ormanlarının arasından geçerek kıvrımlı bir patikadan Rabat Vadisi'ne indik. Vadide yaban keçileri bizi karşıladı ve yavrularıyla önümüzden geçtiler. Sonra şelaleye gittik ve arkadaşlarımızın çoğu serinlemek için suya girdi. Rabat Köprüsü'nü gördük ve Rabat Kalesi'ne çıkarken de dehlizlerin içerisinden tepe lambalarımızla karanlıkta yürümek müthiş heyecan verdi."

- "Tunceli bir gezgin için çok rahat"

Doğaseverlerden Selin Özdemir de Tunceli'nin doğasını çok merak ettiğini ve görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Gezgin arkadaşlarıyla İzmir'den kente geldiğini ifade eden Özdemir, "Gezi fırsatını yakalayınca hemen bu güzellikleri görmek için geldim. Tunceli beklediğimden güzel ve buranın bir gezgin için çok rahat olduğunu gördüm." dedi.

Doğa tutkunu Esin Küçüker ise bölgede yaşayan keçilerin dağlarda özgürce dolaşmasının dikkatini çektiğini aktardı.

Küçüker, yöre halkının yardımsever ve misafirperver olduğunu dile getirerek "Özellikle Rabat Kalesi'ne çıkışta mağaradan geçtik. Orası bana çok ilginç ve mutlaka yaşanılası bir yer geldi." ifadesini kullandı.

Gezgin Cansu Arslan da bölgede yaşayan insanların kendilerine çok sıcak davrandığını ve yardım ettiğini söyledi.

Rabat Vadisi'ni gezmenin keyif verici olduğunu belirten Arslan, "Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet ama Tunceli'de farklı bir cennet. Çok farklı bir doğası var. Yeşil alanları özellikle çok güzel." diye konuştu.

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