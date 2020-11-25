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Rabia Bay Keser: “Şiddet bizim turuncu çizgimizdir”

SAMSUN HABERLERİ  | 25.11.2020 12:39 | Son Güncelleme

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, "Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik.

Rabia Bay Keser: “Şiddet bizim turuncu çizgimizdir”

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, "Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir” dedi.
AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü" nedeniyle bir açıklama yapıldı. Saat 11.00’de tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başlayan açıklamayı, Samsun’da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser yaptı. Keser, “Bugün ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü’. Biz AK kadınlar olarak her olduğu gibi bu yıl da canlarımızı yakan bir sorun olan şiddetlen mücadelemizde çağrımızı tekrarlamak, sadece kadınlara değil, tüm dünyaya haykırmak üzere, 81 ilimizde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. AK Parti’nin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir. Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen. Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir” ifadelerini kullandı.

Rabia Bay Keser: “Şiddet bizim turuncu çizgimizdir”

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