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Rachel Riley İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa ekrana çıplak çıkacak!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 21.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

İngiltere'de çok seyredilen Countdown isimli yarışma programının güzel sunucusu Rachel Riley, İngiltere'nin Dünya Kupasını kazanması halinde ekrana çıplak halde çıkma sözü verdi.

Rachel Riley İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa ekrana çıplak çıkacak!

Güzel İngiliz sunucu Rachel Riley, İngiltere Dünya Kupasını kazanırsa ekranların karşısında soyunma sözü verdi. Hayranlarını heyecanlandıran güzel sunucu, müjdeyi hayranlarına Twitter'dan verdi.

TAKİPÇİ SAYISI PATLADI

32 yaşındaki sunucunun bu açıklamasından sonra Twitter takipçi sayısından patlama yaşandı. Kullanıcılar İngiltere'nin başarısı için Twitter'dan #ComeOnEngland (Haydi İngiltere) hasthagini paylaşmaya başladı.

52 SENEDİR KAZANAMIYOR

Uzun süredir çok seyredilen Countdown isimli programda sunuculuk yapan Riley'nin programa çıplak bir şekilde çıkması için İngiltere'nin 1966'dan sonra ilk defa kupayı kazanması lazım.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası İngiltere Rachel Riley

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