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Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta!

12.08.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin 3 milyon Euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş, 19.03'te duyurduğu Ghezzal'ı göndermeli bir şekilde paylaştı. "Endişelenme, ben nereye gideceğimi bilirim" ifadelerini kullanan Ghezzal, Galatasaray'a göndermede bulundu.

Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Ghezzal'ı resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin 3 milyon euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BU VİDEO İLE DUYURULDU

GALATASARAY'A GÖNDERME

"Endişelenme, ben nereye gideceğimi bilirim" ifadelerini kullanan Ghezzal, Galatasaray'a göndermede bulundu.

SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Rachid Ghezzal tekrar siyah beyazlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.

3+1 YILLIK İMZA

"Eve dönüyorum" diyerek İstanbul'a gelen Cezayirli yıldız dün kendisini dört yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

"TEK İSTEĞİM BEŞİKTAŞ'A DÖNMEKTİ"

Yeniden siyah beyazlı formayı giyecek olan 29 yaşındaki yıldız, transferi için herkesin elinden geleni yaptığını belirterek, "Tek isteğim Beşiktaş'a dönmekti. Çok mutluyum. Başta Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ve transferimde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR"

İdmandan önce imzayı atan Ghezzal, "Takım arkadaşlarım geri dönmem için beni her gün mesaj yağmuruna tuttular. Her futbolcu arkadaşlık bağlarının böylesine güçlü olduğu bir takımda oynamak ister" diye konuştu.

"HAZIRIM"

Yeni sezonda çok daha güçlü bir Beşiktaş izlettireceklerini söyleyen yıldız oyuncu, "Bir an önce bıraktığımız yerden aynı coşkuyla başlamak istiyorum. Leicester City'de çok iyi bir kamp dönemi geçirdim. Fizik ve kondisyon olarak hazırım. Eğer görev verilirse ligin ilk maçında forma giymek isterim" sözlerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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