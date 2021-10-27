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Radamel Falcao, Barcelona'yı devirdi ve tarihe geçti!

27.10.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'da 11. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano, konuk ettiği Barcelona'yı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.

Radamel Falcao, Barcelona'yı devirdi ve tarihe geçti!
Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
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İspanya La Liga'da 11. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano, Barcelona'yı ağırladı.

Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Vallecano'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Radamel Falcao kaydetti.

Barcelona, Depay'ın 76. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Rayo Vallecano, son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükselterek 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Barcelona ise 15 puanla 9. sırada yer buldu.

Rayo Vallecano, gelecek hafta Celta Vigo'yu konuk edecek. Barcelona ise Alaves'i ağırlayacak.

FALCAO, 4. GOLÜNÜ ATTI

Rayo Vallecano ile 6 maça çıkan Radamel Falcao, Getafe, Bilbao, Cadiz ve Barcelona maçlarında ağları sarsarak toplamda 4 kez gol sevinci yaşadı, Osasuna ve Real Betis maçlarını boş geçti.

FALCAO, LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Kolombiyalı forvet Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

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Radamel Falcao
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