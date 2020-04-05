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Radamel Falcao'dan Galatasaray kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.04.2020 10:23 | Son Güncelleme

Fransız "Onzemondial" gazetesine göre Al Saad ve Al Hilal'den teklifler alan Falcao, Galatasaray'dan ayrılmayı kabul etmedi ve İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi.

Kolombiyalı golcü Galatasaray’dan yıllık garanti ücret olarak 5 milyon Euro kazanıyor. Falcao'nun kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayına kadar sürüyor.

MİLLİ TAKIMI UNUTSUN

Kolombiya basını da Falcao’nun Suudi Arabistan iddialarına tepkili. Gazeteci Stephen Ars bu haberleri, “Arabistan’a giderse milli takımı unutsun” şeklinde değerlendirdi.

(AKŞAM)


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falcao Galatasaray Spor Toto Süper Lig istanbul

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