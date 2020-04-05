Radamel Falcao'dan Galatasaray kararı

Kolombiyalı golcü Galatasaray’dan yıllık garanti ücret olarak 5 milyon Euro kazanıyor. Falcao'nun kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayına kadar sürüyor.
Kolombiya basını da Falcao’nun Suudi Arabistan iddialarına tepkili. Gazeteci Stephen Ars bu haberleri, “Arabistan’a giderse milli takımı unutsun” şeklinde değerlendirdi.
(AKŞAM)
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