Radamel Falcao, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı

33 yaşındaki golcü için Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut Fransa'ya giderek temaslarda bulunmuş ve yurda dönmüştü.

Falcao, geçtiğimiz hafta sonu Monaco'nun Metz ile oynadığı maçta kadroda yer almamıştı. Yıldız oyuncunun bu hafta arası İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

