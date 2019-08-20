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Radamel Falcao, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Radamel Falcao, sosyal medyadan Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı. Kolombiyalı yıldızın bu hareketi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Radamel Falcao, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Radamel Falcao, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamleye imza attı. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i sosyal medyada takibe aldı.

33 yaşındaki golcü için Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut Fransa'ya giderek temaslarda bulunmuş ve yurda dönmüştü.

Falcao, geçtiğimiz hafta sonu Monaco'nun Metz ile oynadığı maçta kadroda yer almamıştı. Yıldız oyuncunun bu hafta arası İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
falcao 3. maçta sakatlanıp ilk devreyi kapatır galatasaray dimyata pirince gidip elindeki bulgurdan olacak
Baydı bu falcao haberleri artık.
Radamel Falcao, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı.HAHAHAHHHAHAH ALEMİN ŞEBEĞİ CİNCON.KOMİKSİN YAAA.
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