Radamel Falcao, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Radamel Falcao, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamleye imza attı. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i sosyal medyada takibe aldı.
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