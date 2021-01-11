Radamel Falcao gelişmesi: Teklifi kabul et!

Büyük umutlarla Galatasaray'a imza atan, binlerce taraftarın coşkuyla karşıladığı Radamel Falcao hayal kırıklığı yaratmıştı.

Gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu için ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede.

33 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmak isteyen yönetimin, Falcao'yla görüşeceği ve ABD'den gelecek teklifi kabul etmesini isteyeceği kaydedildi.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao'nun önemli bir marka olduğunu, vereceği her karara saygı duyacaklarını söyledi.

Kolombiyalı futbolcuya İspanya'da tedavi olması için izin verdiğini anlatan Terim, "Falcao, önemli bir isim, marka. Talihsizlikler yaşıyor. İspanya'da tedavi görmesi için izin verdim. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Falcao ile İspanya'ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır." açıklamasını yaptı. (Akşam)

