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Radamel Falcao gelişmesi: Teklifi kabul et!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.01.2021 10:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao için David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede. Yönetimin, Falcao'yla görüşeceği ve ABD'den gelecek teklifi kabul etmesini isteyeceği kaydedildi.

Radamel Falcao gelişmesi: Teklifi kabul et!

Büyük umutlarla Galatasaray'a imza atan, binlerce taraftarın coşkuyla karşıladığı Radamel Falcao hayal kırıklığı yaratmıştı.

Gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu için ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede.

33 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmak isteyen yönetimin, Falcao'yla görüşeceği ve ABD'den gelecek teklifi kabul etmesini isteyeceği kaydedildi.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao'nun önemli bir marka olduğunu, vereceği her karara saygı duyacaklarını söyledi.

Kolombiyalı futbolcuya İspanya'da tedavi olması için izin verdiğini anlatan Terim, "Falcao, önemli bir isim, marka. Talihsizlikler yaşıyor. İspanya'da tedavi görmesi için izin verdim. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Falcao ile İspanya'ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır." açıklamasını yaptı. (Akşam)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gitme malcaaaooo.mal mısın kardeşim ne işin var oralarda kim top oynayacak antrenman falan şehirlerarası yolculuklar ne gerek var takıl burda işte matka değerimiz için sana her yil 100 milyon veren başka saçma bi kulüp var mı?
fışıkkkk yağlı kaşık. Adam aptal mı. Orada çalışarak kazanacak burada yatarak kazanacak siz olsanız hangisini tercih edersiniz
inşallah 1 kuruş bonservis alamadan gider
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