Radamel Falcao'nun sakatlık kabusu

Galatasaray'a geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı 43 maç kaçıran Radamel Falcao'nun basşına bu kez de talihsiz bir olay geldi. Kolombiyalı oyuncunun durumu da merak edilmeye başlandı. İşte tüm detaylar

YÜZ KEMİKLERİNDE KIRIK VAR

Galatasaray'a gelişi ile yeri göğü inleten Radamel Falcao, gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşuldu. Kolombiyalı yıldız dün bir talihsizliğin daha tarafı olurken, yüz kemiklerinde kırıklar oluştu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda Kerem Aktürkoğlu ile Falcao hava topuna çıkarken, kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalınca hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen deneyimli oyuncu, bir kez daha sahalardan uzak kaldı.

SIVIYLA BESLENECEK

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Anestezi altında müdahale edilen El Tigre, birkaç gün sadece sıvıyla beslenecek.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA

Deneyimli oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve doktorların kararına göre hastanede kalma süresinin belirleneceği öğrenildi

ÖZEL MASKE HAZIRLANACAK

Yüz kemiklerinde oluşan kırıklar nedeniyle tedavi altındaki Radamel Falcao'nun, geri dönüşü için hemen harekete geçildi. Golcü oyuncunun yüz şekline göre yapılacak özel maske ile korumalı bir şekilde sahaya çıkması planlanıyor.