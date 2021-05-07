Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi

İspanya basınında Celta Vigo yönetiminin, Falcao'nun transferi için çalışmalara başladığı belirtildi. Haberde; 35 yaşındaki futbolcunun, İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve Celta Vigo'nun Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı kulüple 2022'ye dek sözleşmesi bulunan yıldız isim için 2.5 milyon euroluk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü.
Galatasaray'da geldiğinden beri sakatlıkları sebebiyle istikrarlı olarak oynayamayan Falcao, bu sezon 17 maçta forma8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum