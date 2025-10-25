SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor

Radomir Djalovic: "Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum"

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından, takımın ikinci yarıdaki performansından mutlu olduğunu ve kazanmayı hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Radomir Djalovic: "Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic değerlendirmelerde bulundu.

Djalovic, "Maçın geneline bakarsak özellikle ilk yarıda Karagümrük’ün daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Biz iyi değildik ilk yarıda. Hafta içi çalıştığımız hiçbir şeyi yansıtamadık. İlk yarının 1-0 bitmesi bizim adımıza şanstı. Bennaser’in sakatlanıp çıkması da bizim adımıza şanssızlıktı. Bennaser takım için önemli bir oyuncu. 10 maçtır kazanamayan bir takım var. Bu da mental olarak bazı zorlukları ortaya çıkarıyor. Takımın ikinci yarı performansından memnunum. Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Hayat böyle, futbol da böyle. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. Kornerden yediğimiz gol çok çocukçaydı. Bu maç geride kaldı. Artık yapabileceğimiz tek şey çalışmak ve maç kazanmaya başlamak" şeklinde konuştu.

"UMARIM KAZANMAYA BAŞLAMIŞ OLURUZ"

Kazanamama serisinin ne zaman kırılacağıyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Djalovic, "Umarım önümüzdeki hafta itibariyle kazanmaya başlamış oluruz. Bence özellikle bu maçta ve bundan önceki maçlarda kazanmak için her şeyi denedik. Samsunspor maçında da ilk yarıdaki oyunumuz iyiydi ama pozisyonları değerlendirememiştik. Kayserispor’un 10 maçlık süreçte kazanamamış olması tabii ki iyi değil ama 6 tane de beraberliğimiz var. Elimizden gelen tek şey iyi çalışmak ve takımımızı daha iyi hale getirmek olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.Kaynak: İHABu içerik Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Koç futboldan ayrı kalamadı! Geri dönüyor: O kulübü satın alacakAli Koç futboldan ayrı kalamadı! Geri dönüyor: O kulübü satın alacak
EuroLeague'de Türk derbisi Fenerbahçe'nin!EuroLeague'de Türk derbisi Fenerbahçe'nin!
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.