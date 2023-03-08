Radon simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Radon elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Radyoaktif bir element olan radon, bu özelliği ile keşfedilen beşinci elementtir. Kanserojen etkiye sahip bir gazdır. İnsan duyularının kolay kolay fark edemediği bu element, akciğer kanserine neden olabilecek kadar tehlikelidir. Renksiz kokusuz ve tatsız bir element olan radon, tamamen radyoaktiftir. Normal sıcaklıklar altında en yoğun gazlardan biri olarak öne çıkar.
1900 yılında F. E. Dorn’un keşfettiği ve 1908 yılında William Ramsay ve Robert Whytlaw-Gray tarafından yalıtılan radon elementi, renksiz ve kokusuzdur. Radyum elementinin bozumu esnasında bulunduğu için Radon ismini almıştır ve Radon sembolü kısaca Rn şeklinde gösterilir. Doğada gaz hâlinde bulunur ve oldukça tehlikelidir. Soy gazların en ağırı olan radon elementi özellikleri şu şekildedir:
Atom numarası 86 ve sembolü Rn olan Radon elementi, periyodik cetvelde 6. periyot ve 18. grupta bulunur. 8 – A grubunda yer alan bu elementin ısı kapasitesi 20,786 J/(mol.K) olarak hesaplanmıştır.