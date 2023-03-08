Radon simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Radon elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Radyoaktif bir element olan radon, bu özelliği ile keşfedilen beşinci elementtir. Kanserojen etkiye sahip bir gazdır. İnsan duyularının kolay kolay fark edemediği bu element, akciğer kanserine neden olabilecek kadar tehlikelidir. Renksiz kokusuz ve tatsız bir element olan radon, tamamen radyoaktiftir. Normal sıcaklıklar altında en yoğun gazlardan biri olarak öne çıkar.

Radon simgesi nedir?

1900 yılında F. E. Dorn’un keşfettiği ve 1908 yılında William Ramsay ve Robert Whytlaw-Gray tarafından yalıtılan radon elementi, renksiz ve kokusuzdur. Radyum elementinin bozumu esnasında bulunduğu için Radon ismini almıştır ve Radon sembolü kısaca Rn şeklinde gösterilir. Doğada gaz hâlinde bulunur ve oldukça tehlikelidir. Soy gazların en ağırı olan radon elementi özellikleri şu şekildedir:

222 g/mol ağırlığına sahiptir.

Yoğunluğu 9,73 g/cm3’tür.

Soy gaz grubunun en son ve en ağır üyesidir.

Atom ağırlığı 222’dir.

Erime noktası -71,15 °C ve kaynama noktası ise -61,85 °C’dir.

Doğada 35 farklı izotopu bulunur.

Katı halde soğutulduğunda sarı renkte yanar.

Sıcaklığı düştükçe turuncu ve kırmızı alevler çıkarır.

Yeryüzünde bulunan uranyumun parçalanarak radyuma dönüşmesi sırasında açığa çıkar.

Hafif soy gazlara göre suda daha fazla çözünür.

Teneffüs edilmesi esnasında canlıları radyasyona maruz bırakır.

Sigaradan sonra akciğer kanserine neden olan en tehlikeli ikinci maddedir.

Bu element geçmişte kanser tedavisinde kullanılmıştır.

Radon elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Atom numarası 86 ve sembolü Rn olan Radon elementi, periyodik cetvelde 6. periyot ve 18. grupta bulunur. 8 – A grubunda yer alan bu elementin ısı kapasitesi 20,786 J/(mol.K) olarak hesaplanmıştır.



