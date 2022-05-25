Radyo anonsuyla başladığı yardım seferberliğini 27 yıldır sürdürüyor

CEM GENCO - İstanbul'da yaşayan insani yardım gönüllüsü Turgut Tunç, 27 yıl önce Dinar depreminde radyo anonsuyla başladığı yardım seferberliğini aralıksız sürdürüyor.

Yardım çalışmalarını Tut Elimi Derneği gönüllüsü olarak devam ettiren Tunç, yurt içi ve dışında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı için Hatay'a gelen Tunç (51), AA muhabirine, 27 yıl önce özel bir radyoda çalıştığı esnada Dinar depreminin meydana geldiğini söyledi.

Program sırasında deprem haberini almasıyla hemen yardım anonsunda bulunduğunu anlatan Tunç, Türkiye'nin birçok ilinden hayırseverin bu anonsa kayıtsız kalmadığını ve yaklaşık üç kamyonluk yardımın geldiğini belirtti.

Tunç, anonsla başlayan yardım seferberliğini radyodan ayrılmasının ardından da belediyede çalışırken sosyal medya aracılığıyla sürdürdüğünü söyledi.

Emekli olmasının ardından yardım çalışmalarına daha çok ağırlık verdiğini dile getiren Tunç, hayırseverlerden temin ettiği malzemeleri ihtiyaç sahiplerine bizzat ulaştırdığını anlattı.

Tunç, yaklaşık 10 yıldan bu yana da Tut Elimi Derneğinde gönüllü olarak yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Dernek aracılığıyla birçok ülkede yardım çalışmaları yaptıklarını aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Radyoda o gelen haber üzerine yaptığımız anons bir kıvılcım oldu ve sonrasında da devamı geldi. Tüm dünyada insani yardım faaliyeti olarak 1 milyon civarında yüreğe dokunduğumuzu düşünüyoruz. İnsanların o tebessümü, mutluluğu, kalpten teşekkürü sizi her an bu tarz organizasyonların içine itiyor ve orada olmanız gerektiğini hissettiriyor."

Tunç, yardım çalışmaları kapsamında birçok ülkeye gittiğini ve yaşadıklarını "Yazmayı Sevmiyorum" adlı kitabında anlattığını kaydetti.​​​​​​​

