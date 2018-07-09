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Rafael: Beşiktaş'la görüştüğüm doğru

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.07.2018 22:42 | Son Güncelleme

Lyon'un resmi televizyonuna konuşan Rafael, yaptığı açıklamada başkan Fikret Orman'la görüştüklerini doğruladı

Rafael: Beşiktaş'la görüştüğüm doğru
  1. yaş gününü kutlayan Brezilyalı Rafael Da Silva, 2019'un sonuna dek sözleşmesinin bulunduğu Olympique Lyon'un resmi televizyonunun özel konuğu oldu.

rafael da silva

Rafael, kulüp televizyonuna oldukça geniş bir röportaj verirken Beşiktaş hakkında da flaş açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini ve transfer görüşmelerini doğrulayan Rafael şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'la görüştüğüm doğru. 2-3 hafta önce buraya geldiler ve benimle transfer konusunda konuştular. Başkan Fikret Orman'la bir görüşme gerçekleştirdik. O günden sonra başka bir gelişme olmadı fakat her şeyin bittiğini söyleyemem."

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rafael Beşiktaş lyon

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