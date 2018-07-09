Rafael: Beşiktaş'la görüştüğüm doğru

Rafael, kulüp televizyonuna oldukça geniş bir röportaj verirken Beşiktaş hakkında da flaş açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini ve transfer görüşmelerini doğrulayan Rafael şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'la görüştüğüm doğru. 2-3 hafta önce buraya geldiler ve benimle transfer konusunda konuştular. Başkan Fikret Orman'la bir görüşme gerçekleştirdik. O günden sonra başka bir gelişme olmadı fakat her şeyin bittiğini söyleyemem."
Fenerbahçe, Soldado'nun eli kırıldığını açıkladı!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin tutuklandığı iddia edildi!
Süper Lig'de Vagner Love ve Burak Yılmaz takası
Volkan Demirel'de flaş açıklama!
G.Saray istedi, dünya devine gitti!
Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı
Aras Özbiliz Beşiktaş'tan ayrılıyor
Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!
PSG tarihe geçen transferi resmen açıkladı!
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi
Beşiktaş, Enes Ünal'ın peşinde!
Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum