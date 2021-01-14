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Rafael Nadal Avustralya Açık'a antrenörsüz katılacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.01.2021 16:06 | Son Güncelleme

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta antrenörsüz mücadele edecek.

Rafael Nadal Avustralya Açık'a antrenörsüz katılacak

Rafael Nadal Avustralya Açık'a antrenörsüz katılacak. Nadal'ın antrenörü eski İspanyol tenisçi Carlos Moya, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avustralya'ya yolculuğu öncesi yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Bu konuyu Nadal ile konuştuğunu belirten Moya, "Rafael ile ortak karar aldık. Avustralya'ya gitmeyeceğim ve karantina sürecimi İspanya'da ailemin yanında geçireceğim" ifadelerini kullandı.

Tek erkeklerde dünya 3 numarası Avusturyalı Dominic Thiem'in antrenörü Nicolas Massu'nun da Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Avustralya Açık'a yine de katılmayı hedefleyen Şilili çalıştırıcının birkaç gün içinde yeniden teste gireceği ve sonucun negatife dönmesi halinde turnuvanın düzenleneceği Melbourne kentine gitmeyi planladığı belirtildi. Kurallar gereği, 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılacak tenisçi ve takımlarının, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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