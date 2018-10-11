SPOR

Rafael Nadal'dan örnek davranış

İSPANYA HABERLERİ  | 11.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 10 kişinin hayatını kaybettiği Mayorka Adası'ndaki sel felaketi sonrası tesislerini halka açtı ve temizlik çalışmalarına katıldı.

Rafael Nadal'dan örnek davranış

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 10 kişinin hayatını kaybettiği memleketi Mayorka Adası'ndaki sel felaketi sonrası eline süpürge alarak temizleme çalışmalarına katıldı. Felaket nedeniyle tahliye edilenler ya da evlerini su basanlara spor tesisi ile tenis akademisinin kapısını açan Nadal, daha sonra temizleme çalışmalarına yardım etti.

Felakete ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan İspanyol tenisçi, "Bugün Mayorka için üzücü bir gün. San Llorenç'daki şiddetli sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Örnek bir sporcu"

Eline süpürge alarak kasaba halkına destek veren Nadal'ı çalışırken gösteren fotoğraflar, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'da da yayımlandı. Haberde, ünlü tenisçi için, "Ailesi ve arkadaşları dolayısıyla doğduğu Mayorka'ya bağlılığıyla bilinen tenisin bir numarası, dün bir kez daha bunu gösterdi ve halka mümkün olan tüm yardımı yapmak için eline süpürge almaktan tereddüt etmedi." ifadeleri kullanıldı.

Nadal'ın başarısının sadece sportif açıdan kaynaklanmadığı belirtilen haberde, "Bu hareketi onun alçak gönüllülüğünü gösterdi. Bir kez daha, hem tenis kortu içinde hem de dışında örnek bir sporcu yaptı" denildi.

Söz konusu felakette 10 kişi ölürken, sel sularına kapılan 5 yaşındaki bir çocuk da kaybolmuştu.

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
Cirque du Soleil'den Messi gösterisiCirque du Soleil'den Messi gösterisi
Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdıHuesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya rafael nadal Mayorka Adası

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Arda Turan-Berkay kavgası Avrupa basınında

Arda Turan-Berkay kavgası Avrupa basınında

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu

Raffaella Fico: Ronaldo tecavüz etmez

Raffaella Fico: Ronaldo tecavüz etmez

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rafael Nadal'dan örnek davranış

Rafael Nadal'dan örnek davranış

Cirque du Soleil'den Messi gösterisi

Cirque du Soleil'den Messi gösterisi

Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı

Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı

Real Madrid'de Karim Benzema 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Real Madrid'de Karim Benzema 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Real Madrid'de Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor! İlk adaylar Conte ve Solari

Real Madrid'de Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor! İlk adaylar Conte ve Solari

Barcelona La Liga'da liderliği kaptırdı

Barcelona La Liga'da liderliği kaptırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.