Rafael van der Vaart'tan Beşiktaş itirafı

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Rafael van der Vaart, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rafael van der Vaart, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Artık futbolu bıraktım, kilo da aldım. Türkiye'ye futbol oynamaya gelemem. Hamburg'da oynarken, Beşiktaş beni istemişti. Beşiktaş'a transferim an meselesiydi ama olmadı." dedi.

Hakan Çalhanoğlu ile Hamburg günlerinden bahseden Rafael van der Vaart "Hakan Çalhanoğlu ile oynadım, o zamanlar 18 yaşındaydı. İnanılmaz şutları var. Hamburg'da 18 yaşında benden frikik için izin istemişti. Oldukça yetenekli ve iyi futbolcu" ifadelerini kullandı.

