Rafine şeker ve aşırı karbonhidrat tüketmenin vücudumuza olan 15 olumsuz etkileri

Şeker için 'en tatlı zehir' vurgusu yapan İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, şekerin mutfağa alınmaması gerektiğinin altını çiziyor. Aşırı miktarda şeker ve karbonhidrat tüketiminin sağlığımızı tehdit ettiğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, bu ikilinin hücresel fonksiyonlarımızı bozduğunu söylüyor. Üstelik bu durumun sadece rafine şekerler için geçerli olmadığını anlatan Prof. Dr. Canan Karatay, hazır ve taze sıkılmış meyve sularından, früktoz içeren yiyecek, içecek ve pekmez gibi şekerli yiyeceklerin de aşırı tüketiminin zararlı olduğu ifade ediyor.

Yüksek miktarda şeker ve karbonhidrat tüketimi sonrası vücutta meydana gelen değişiklikler ise şu şekilde;

Kanda E vitamini azalır.

Vücudun DNA yapısı hasar görür.

Tıpkı alkol gibi bağımlılık yapar ve vücudu yavaş yavaş zehirler.

Bağışıklık sistemini yavaşlatarak hastalıklara kapı açar.

Diş çürüklerine ve diş eti rahatsızlıklarına neden olur.

Çeşitli göz hastalıklarına neden olabilir. Hatta görme yetisini bile azaltabilir.

Karaciğerin yağlanmasına ve büyümesine sebeptir.

Erken yaşlanmaya neden olur.

Vücudun protein yapısını bozar.

Adet öncesi stresin artmasına neden olur.

Açlık kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olur.

Hemoroid hastalığına zemin hazırlar.

Beyni olumsuz etkileyerek alzheimer'a sebep olabilir.

Hazımsızlığa neden olur ve bağırsak hareketlerini yavaşlatır.

Kanser hücrelerini besler.

Vücuttaki yaraların iyileşme hızını yavaşlatır.

Hipoglisemiye yakalanma riskini oldukça artırır.

