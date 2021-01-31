YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Rahatsızlanan Kıbrıs gazisi ile eşine jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı

Rahatsızlanan Kıbrıs gazisi ile eşine jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı

31.01.2021 18:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahatsızlanan Kıbrıs gazisi ile eşine jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rahatsızlanan Kıbrıs gazisi ile eşi, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Nasırlı köyünde yaşayan ve aniden rahatsızlanan Kıbrıs gazisi Ahmet ve eşi Hatice Öztürk 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yolun karla kaplı olması nedeniyle köye ulaşamayan ekipler, jandarmadan yardım istedi.

Köye arazi aracıyla giden jandarma ekipleri, Öztürk çiftini sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
12:45
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:14

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Akyüz Eczanesi
Merkez
Engin Eczanesi
Merkez
Yapıcılar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Gölbaşı Belediyesinin kar temizleme çalışmaları sürüyor

Gölbaşı Belediyesinin kar temizleme çalışmaları sürüyor

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Taşgedik köyünde elektrik direkleri devrildi

Taşgedik köyünde elektrik direkleri devrildi

Akedaş’tan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

Akedaş’tan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

Midibüs ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Midibüs ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.