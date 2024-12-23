Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Mourinho'dan açıklama! "Çok abartılıyor"

Son oynanan Eyüpspor mücadelesinden beraberlikle ayrılan ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"ÇOK ABARTILDI"

Portekizli teknik adam, rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkmasının ardından çıkan haberlerle ilgili konuştu ve durumun çok abartıldığını söyledi.

"HİÇ ANTRENMAN KAÇIRMADIM"

Jose Mourinho, açıklamasında, "Ameliyatım hakkındaki haberler büyük ölçüde abartılmış. Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim, her zamanki gibi. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.