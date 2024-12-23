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Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Mourinho'dan açıklama! "Çok abartılıyor"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.12.2024 11:07
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Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Eyüpspor mücadelesi sonrası İstanbul'dan ayrılan Portekizli teknik adam Jose Mourinho sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Mourinho'dan açıklama! "Çok abartılıyor"

Son oynanan Eyüpspor mücadelesinden beraberlikle ayrılan ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"ÇOK ABARTILDI"

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Portekizli teknik adam, rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkmasının ardından çıkan haberlerle ilgili konuştu ve durumun çok abartıldığını söyledi.

"HİÇ ANTRENMAN KAÇIRMADIM"

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Jose Mourinho, açıklamasında, "Ameliyatım hakkındaki haberler büyük ölçüde abartılmış. Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim, her zamanki gibi. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig José Mourinho son dakika fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hocam abartılan durum degil senmişsin..
maalesef abartılan Ali Koç ve senmişsin görüyoruzki Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemlerini yaşıyoruz.
biz senin başarılarını biliyoruz ama FB de tutmadı mümkünse gelme bildiğimiz gibi kal
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