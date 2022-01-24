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Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

24.01.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, rahim ağzı kanserinde erken tanıyı sağlayan smear testi sayesinde bu kanser türünden ölümlerin yüzde 90 azaldığını bildirdi.

Prof. Dr. Ünlü, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı kapsamında yaptığı açıklamada, bu kanser türünün oluşmadan tespit edilebilen başlıca türlerden olduğunu ifade etti.

Smear testi gibi tarama yöntemlerinin yaygınlaşması sayesinde rahim ağzı kanserinin görülme sıklığının azaldığını belirten Ünlü, "Düzenli olarak smear testi yapılması sayesinde rahim ağzı kanserinden ölüm oranı yüzde 90 azalmıştır. Rahim ağzı kanserinin ortalama görülme yaşı 52'dir." ifadelerini kullandı.

Rahim ağzı kanseri tedavisinin başarısı, hastalığın yayılma oranı ve belirlenen evreye bağlı olduğunu vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Kanserin tedavisi belirlenen evreye göre planlanır. Evreye göre tedavide cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kullanılabilmektedir. Teşhis için rahim ağzı kanseri smear tarama aralıklarının 21-29 yaş aralığında 3 yılda bir olması yeterlidir. Daha sık alınması rahim ağzı kanserine karşı korunma ihtimalini artırmaz. 30-65 yaş arasında pap smear tek başına yapılıyorsa yine 3 yılda bir, HPV testi ile yapılıyorsa 5 yılda bir tarama yapılması yeterlidir."

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