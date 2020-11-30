Rahmi Koç da virüsü onunla yenmiş! Bağışıklığı güçlendirdiği için fırın keşkeğine ilgi arttı

Amasya yöresine özgü ve içerisinde, K, A, B ve C vitaminlerini barındıran ‘fırın keşkeği bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Osmanlı mutfağıyla özdeşleşmesi ile günümüze kadar gelen fırın keşkeği; yarma bulgur, kuzu eti ve su karışımı ile harç yapılıp, çömlek içerisinde odun ateşinde fırında pişiriliyor. Kentte özellikle koronavirüs salgını sonrası tercih edilen keşkek, evlerde yapılıyor.

'İNSAN VÜCUDU İÇİN ÇOK BÜYÜK YARARLARI VAR'

Emekli eğitimci ve gurme Yaman Kesim, araştırma yapan bilim adamları, keşkeğin son derece güçlü bir besin olduğunu ortaya koyduklarını belirterek, "Covid-19 vakalarından doktorlarımızın önerisi iyi beslenme, hijyen ve maske... Biz bunların hepsini yaparken iyi bir beslenmenin de doğru, doğal gıdalardan ve özellikle et ve tahılı, yani baklagillerin bir arada tüketilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Burada önemli ve vurguladığımız bir husus da, Amasyamızın geleneksel mutfağının çok özel yemeği olan fırın keşkeğini mutlaka bol bol tüketilmesini öneriyorum. Çünkü keşkeğimizin insan vücuduna çok büyük yararları var, bağışıklık sistemimizi destekliyor" dedi.