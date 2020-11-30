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Rahmi Koç da virüsü onunla yenmiş! Bağışıklığı güçlendirdiği için fırın keşkeğine ilgi arttı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 30.11.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Rahmi Koç da virüsü onunla yenmiş! Bağışıklığı güçlendirdiği için fırın keşkeğine ilgi arttı

Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan fırın keşkeği, şu sıralar Amasya'nın popüler yemeği haline geldi. Bağışıklık sistemini güçlendiren fırın keşkeği, salgın döneminde sıklıkla tüketebilir.

Amasya yöresine özgü ve içerisinde, K, A, B ve C vitaminlerini barındıran ‘fırın keşkeği bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Osmanlı mutfağıyla özdeşleşmesi ile günümüze kadar gelen fırın keşkeği; yarma bulgur, kuzu eti ve su karışımı ile harç yapılıp, çömlek içerisinde odun ateşinde fırında pişiriliyor. Kentte özellikle koronavirüs salgını sonrası tercih edilen keşkek, evlerde yapılıyor.

'İNSAN VÜCUDU İÇİN ÇOK BÜYÜK YARARLARI VAR'

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Emekli eğitimci ve gurme Yaman Kesim, araştırma yapan bilim adamları, keşkeğin son derece güçlü bir besin olduğunu ortaya koyduklarını belirterek, "Covid-19 vakalarından doktorlarımızın önerisi iyi beslenme, hijyen ve maske... Biz bunların hepsini yaparken iyi bir beslenmenin de doğru, doğal gıdalardan ve özellikle et ve tahılı, yani baklagillerin bir arada tüketilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Burada önemli ve vurguladığımız bir husus da, Amasyamızın geleneksel mutfağının çok özel yemeği olan fırın keşkeğini mutlaka bol bol tüketilmesini öneriyorum. Çünkü keşkeğimizin insan vücuduna çok büyük yararları var, bağışıklık sistemimizi destekliyor" dedi.

'RAHMİ KOÇ, KEŞKEK YİYEREK KORONAYI ATLATTI’

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Amasya’nın fırın keşkeğinin özel bir yemek olduğunu belirten Kesim, "Rahmi Koç, 'Keşkek yiyerek koronayı atlattım' diyorsa, mutlaka bunun bilimsel bir gerçeği vardır. O da içerisindeki malzemelerle, pişirme yöntemi ile insan vücuduna ne kadar direnç kazandırdığını, hastalıklara karşı, özellikle koronaya karşı müthiş bir bağışıklık sistemi yarattığını artık biliyoruz" diye konuştu.


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