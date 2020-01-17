YURTHABER
  4. Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesi

Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesi

ANKARA HABERLERİ  | 17.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" - Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı: - "Saat 21.20 sularında Rahşan Hanımı kaybettik. Acımız çok büyük"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Torun, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit'in fotoğrafını paylaşan Seyit Torun, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı da AA muhabirine, Rahşan Ecevit'in bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gördüğünü ve saat 21.20 sularında hayatını kaybettiğini aktardı.

"Acımız çok büyük." diyen Halıcı, defin işlemleriyle ilgili girişimlere başladıklarını ancak henüz cenazenin nerede toprağa verileceğinin netleşmediğini belirtti.

Bu arada vefat haberi üzerine çok sayıda CHP'li milletvekili ve yönetici başsağlığı mesajı yayımladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Ankara’da toplu taşıma araçları düzenli temizleniyorAnkara’da toplu taşıma araçları düzenli temizleniyor
Pursaklar’da ’Çöpe bir basket de sen at’Pursaklar’da ’Çöpe bir basket de sen at’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emrehan halıcı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:01
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:20

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Uçak Eczanesi
Cankaya
Yeni Bilim Eczanesi
Yenimahalle
Şahap Gürler Eczanesi
Mamak
İlker Evren Eczanesi
Mamak
Nazlı Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Doğa Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.