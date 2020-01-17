Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Torun, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit'in fotoğrafını paylaşan Seyit Torun, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı da AA muhabirine, Rahşan Ecevit'in bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gördüğünü ve saat 21.20 sularında hayatını kaybettiğini aktardı.

"Acımız çok büyük." diyen Halıcı, defin işlemleriyle ilgili girişimlere başladıklarını ancak henüz cenazenin nerede toprağa verileceğinin netleşmediğini belirtti.

Bu arada vefat haberi üzerine çok sayıda CHP'li milletvekili ve yönetici başsağlığı mesajı yayımladı.

