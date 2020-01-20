YURTHABER
  4. Rakip oyuncuları teselli ettiler, tribünlere koştular

Rakip oyuncuları teselli ettiler, tribünlere koştular

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Sarayspor, Fair-Play hareketi göstererek göz yaşları içinde kalan Zonguldak Kömürsporlu oyuncuları yerden kaldırarak tebrik etti.Zonguldak’ta U-14 Ligi finalinde Sarayspor, Zonguldak Kömürspor’u 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Sarayspor, Fair-Play hareketi göstererek göz yaşları içinde kalan Zonguldak Kömürsporlu oyuncuları yerden kaldırarak tebrik etti.
Zonguldak’ta U-14 Ligi finalinde Sarayspor, Zonguldak Kömürspor’u 4-2 yenerek şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından bir tarafta sevinç olurken bir tarafta üzüntüye boğuldu. Zonguldak Kömürsporlu oyuncuların göz yaşlarına hakim olamayarak yerde kaldı. Saraysporlu teknik heyet ve futbolcular Zonguldak Kömürsporlu oyuncuları yerden kaldırarak teselli etti. Ardından iki takım oyuncuları tribünlere koşarak kendilerine destek veren seyircileri alkışladı. Sarayspor’un bu Fair Play hareketi tribünlerden büyük alkış aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Kasaplara hijyen eğitimi verildiKasaplara hijyen eğitimi verildi
İdlip için yardım kampanyası başlatıldıİdlip için yardım kampanyası başlatıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor

Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:08
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:24

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Zonguldak Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Zonguldaklı sporcu milli formayı hedefliyor

Zonguldaklı sporcu milli formayı hedefliyor

Vali Bektaş’tan yeni yıl mesajı

Vali Bektaş’tan yeni yıl mesajı

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.