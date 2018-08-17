SPOR

Rakipleri, Talisca için özel önlem almaya başladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta kiralık geçirdiği iki sezonun ardından Çin’in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan Anderson Talisca yeni takımında harikalar yaratıyor. Rakipleri, Talisca için özel önlemler almaya başladı.

Rakipleri, Talisca için özel önlem almaya başladı!

Bir maç hariç tüm karşılaşmalarda fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu son olarak takımının Henan Jianye ile yaptığı maçı da boş geçmedi.

Açılış golünü atarak galibiyetin yolunu açan Talisca’dan Uzakdoğu ülkesinde yine övgü dolu ifadelerle söz edildi. Çin basınındaki haberlerde ‘Talisca galibiyetin kapısını açtı’ başlıkları atıldı. Futbolcunun formda görüntüsü artık rakiplerin de dikkatini çekmeye başladı.

Özel önlemler alıyorlar

Altı maçta yedi gol kaydeden Talisca’nın ülkeye ilk geldiğinde fazla tanınmadığı ancak geride kalan süre içerisinde kendisini tanıttığına dikkat çekildi. Rakiplerin artık kendisi için özel önlemler almaya başladıkları vurgulandı.

170820181106383499367_2

2’li-3’lü sıkıştırmalar başladı

Çin televizyonunda Evergrande-Jianye maçından bir görüntü bunun kanıtı olarak sunuldu. Artık top Talisca’nın ayağına geldiğinde rakip savunmacıların oyuncunun üzerine baskı yaptıkları, birçok pozisyonda birden fazla rakip futbolcunun Talisca’nın başına üşüştüğüne, ancak buna karşın yıldız futbolcunun gollerine devam ettiğine de dikkat çekildi.

(Milliyet)

PARTNERNormal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...Normal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...
Samuel Eto'o Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'a teşekkür ettiSamuel Eto'o Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'a teşekkür etti
Güney Kore Milli Takımı'nın yeni hocası Paulo Bento olduGüney Kore Milli Takımı'nın yeni hocası Paulo Bento oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Çin Süper Ligi Guangzhou Evergrande

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!

İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Lionel Carole Strasbourg ile resmi sözleşme imzaladı!

Lionel Carole Strasbourg ile resmi sözleşme imzaladı!

Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rakipleri, Talisca için özel önlem almaya başladı!

Rakipleri, Talisca için özel önlem almaya başladı!

Samuel Eto'o Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'a teşekkür etti

Samuel Eto'o Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'a teşekkür etti

Güney Kore Milli Takımı'nın yeni hocası Paulo Bento oldu

Güney Kore Milli Takımı'nın yeni hocası Paulo Bento oldu

Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Süper Kupa maçını yönetecek!

Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Süper Kupa maçını yönetecek!

Dame N'Doye Kopenhag'ta gollerine devam ediyor!

Dame N'Doye Kopenhag'ta gollerine devam ediyor!

Sneijder: Ronaldo tek başına Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaz

Sneijder: Ronaldo tek başına Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.