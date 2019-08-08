Raman Chibsah, Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig'in başlamasına bir haftalık bir süre kala transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon İtalya'daki performansı ile dikkat çeken 26 yaşındaki Ganalı Raman Chibsah'ı renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da Frosinone takımıyla 32 karşılaşmaya çıkan Chibsah, bir kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde toplam 219 resmi müsabakaya çıkan Chibsah, 11 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi. Chipsah, kariyerinde Juventus, Parma, Benevento ve Frosinone takımlarında oynarken, 3 kez de Gana Milli Takımı formasını terletti.
Raman Chibsah'ı kadrosuna katarak bu sezonki on üçüncü transferini yapan Gazişehir Gaziantep, daha önce Junior Morais, Olkowski, Muğdat Çelik, Kana Bıyık, Güray Vural, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ulaş Zengin, Pawlowski, Yuri Lodygin, Diarra ve Tetteh'i renklerine bağlamıştı.
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