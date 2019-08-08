SPOR

Raman Chibsah, Gazişehir Gaziantep'te

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, son olarak İtalyan takımlarından Frosinone forması giyen orta saha oyuncusu Raman Chibsah'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Raman Chibsah, Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig'in başlamasına bir haftalık bir süre kala transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon İtalya'daki performansı ile dikkat çeken 26 yaşındaki Ganalı Raman Chibsah'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da Frosinone takımıyla 32 karşılaşmaya çıkan Chibsah, bir kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde toplam 219 resmi müsabakaya çıkan Chibsah, 11 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi. Chipsah, kariyerinde Juventus, Parma, Benevento ve Frosinone takımlarında oynarken, 3 kez de Gana Milli Takımı formasını terletti.

Raman Chibsah'ı kadrosuna katarak bu sezonki on üçüncü transferini yapan Gazişehir Gaziantep, daha önce Junior Morais, Olkowski, Muğdat Çelik, Kana Bıyık, Güray Vural, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ulaş Zengin, Pawlowski, Yuri Lodygin, Diarra ve Tetteh'i renklerine bağlamıştı.

Artık oraya oturmak yasak! İşte cezasıArtık oraya oturmak yasak! İşte cezası
Hazırlık maçında kavga çıktı, yarıda kaldı!Hazırlık maçında kavga çıktı, yarıda kaldı!
Sumudica'dan transfer sözleriSumudica'dan transfer sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Raman Chibsah Gazişehir Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi

İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Fenerbahçe'ye Roma engeli! İşte Kolarov'da son durum

Fenerbahçe'ye Roma engeli! İşte Kolarov'da son durum

Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni adresi

Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ayhan Akman'dan flaş karar

Ayhan Akman'dan flaş karar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ünlü golcü Süper Lig'e geliyor

Ünlü golcü Süper Lig'e geliyor

Güray Vural imzayı attı

Güray Vural imzayı attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Raman Chibsah, Gazişehir Gaziantep'te

Gazişehir'e Ganalı orta saha

Gazişehir Gaziantep - El-Wakrah maçı olaylar nedeniyle yarıda kaldı

Hazırlık maçında kavga çıktı, yarıda kaldı!

Marius Sumudica: İleri uca takviyelerimiz olacak

Sumudica'dan transfer sözleri

Abdul Aziz Tetteh, Gazişehir Gaziantep'te

Gazişehir'e Ganalı yıldız

Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman istifa etti

Ayhan Akman'dan flaş karar

Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.