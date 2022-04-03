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Ramazan 2. gün iftar menüsü! Orucun ikinci günü ne yemek yapılır? Ramazan 2022 iftar menüsü...

03.04.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan'ın 2. günü 3 Nisan Pazar akşamı yani bu akşam büyük bir heyecanla yaşanacak. Bu mübarek akşamın ikinci gününde sofralar çeşit çeşit yemeklerle donanacak. Ramazan'ın 2. gününde ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız işte tam size göre bir menü ile karşınızdayız. 2. gün iftar menüsünü çorbası ve tatlısı ile beğeninize sunuyoruz. İşte 2. günün Ramazan menüsü!

Ramazan 2. gün iftar menüsü! Orucun ikinci günü ne yemek yapılır? Ramazan 2022 iftar menüsü...

Ramazan ayı bolluk, bereket ve huzur ayıdır. Günahlar için af dilendiği kimsenin, kimseyi üzmediği, üzmekten bilhassa kaçındığı mübarek bir aydır. 2022 yılında da böyle bir ayda geldi çattı. Ramazan'ın ilk iftarında ev hanımları kara kara hep ne pişirsem diye düşünürler. Artık düşünmeyin! Çünkü size Ramazan 2. gün iftar menüsü ile geldik. İşte ağzınızın suyunu akıtacak iftar menüsü!

TOYGA ÇORBASI

Ramazan 2. gün iftar menüsü! Orucun ikinci günü ne yemek yapılır? Ramazan 2022 iftar menüsü...

TOYGA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Toyga çorbası yapımı için ilk önce tencereye yoğurt, yumurta ve unu koyup birbirine karıştırıyoruz. Karışımın üzerine suyu ve önceden suda bekletilmiş, haşlanmış yarmayı ekleyip güzelce karıştırın ve ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra tencerenin dibi tutulmaması için arada karıştırıyoruz.
Kaynadıktan sonra ocağın altını iyice kısıyoruz ve haşlanmış nohutu ekliyoruz. Çorbamızı 15 dakika kadar daha pişiriyoruz. Ayrı bir küçük tavada tereyağını kuru nane ile birlikte kızdırıp, çorbanın üzerinde gezdiriyoruz.

TAVUK BÜRYAN

Ramazan 2. gün iftar menüsü! Orucun ikinci günü ne yemek yapılır? Ramazan 2022 iftar menüsü...

TAVUK BÜRYAN NASIL YAPILIR?

Tavuk büryan için, bir tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir. Daha sonra 2 adet ince doğranmış soğan eklenerek hafifçe pembeleşene kadar kavurma işlemi yapılır. Yıkanan 3 su bardağı pirinç ilave edilir ve 2-3 dakika kadar kavrulur.

En son 1 yemek kaşığı kuru nane ve 1 yemek kaşığı tereyağı eklenerek yeniden karıştırılır. Ardından kavrulan pirinçler uygun bir kaba alınarak yayılır. Üzerine önceden haşladığınız tavuk butları pirincin üzerine yerleştirilir. Tavukların haşlama suyun da 4, 5 su bardağı alınarak fırın kabına dökülür. Önceden ayarladığınız 200 derece fırında pirinçler suyunu çekinceye kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirilir.

ŞEHRİYE SALATASI

Ramazan 2. gün iftar menüsü! Orucun ikinci günü ne yemek yapılır? Ramazan 2022 iftar menüsü...

ŞEHRİYE SALATASI NASIL YAPILIR?

Ağızda eriyen şehriye salatası için öncelikle, 2 yemek kaşığı sıvı yağda arpa şehriyeleri hafif kavuruyoruz. Daha sonra üzerine sıcak su ve az tuz ekleyerek pişiriyoruz. Pişen şehriyeleri soğumaya bırakıyoruz. Üzerine tüm yeşillikleri ince ince doğruyoruz. En son kırmızı biberi ve turşuları da ufak ufak doğrayıp soğumaya bırakıyoruz.

AY TATLISI

Ramazan 2. gün iftar menüsü! Orucun ikinci günü ne yemek yapılır? Ramazan 2022 iftar menüsü...

AY TATLISI NASIL YAPILIR?

Ay tatlısı için, ilk önce şerbeti hazırlıyoruz. Tencereye şekeri, sıcak suyu ve limon suyunu koyup, kaynamaya bırakıyoruz. 10 dakika kaynadıktan sonra şerbeti soğuması için başka bir tarafa alıyoruz.

Hamur yoğurma kabına; oda ısısında tereyağını, yumurta akını, pudra şekerini, cevizi, kabartma tozunu ve limon kabuğu rendesini koyup, güzelce karıştırıp, yoğuruyoruz. Ardından yavaş unu ilave edip, kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamuru 2 eşit parçaya bölüp Her birini ince uzun silindir şekline getiriyoruz.

Daha sonra 4 parmağımızla hafifçe üzerine bastırıyoruz. Su bardağı veya şekil verme aparatı ile ay şeklinde hamuru kesiyoruz. Hamurları fırın tepsisine koyuyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çatalla şekil verebilirsiniz. Önceden ısıtılan 180 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkarılan tatlımız ilk sıcağını aldıktan sonra şerbetimizi ekleyebiliriz.

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Ramazan iftar
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