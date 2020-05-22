Ramazan ayı sonrası beslenme uyarısı

Ramazan ayının sona ermesi ve bayramın gelmesi ile birlikte beslenme düzenimizde yaşanacak değişikliklere dikkat çeken Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, bu süreçte sağlık açısından yapılması gerekenleri sıraladı.

Ramazan ayının sonlanmasıyla birlikte yeni bir beslenme düzenine geçileceğini belirten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların kilo artışına sebep olmasının yanı sıra sağlığımızı da olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çekti. Diyetisyen Harputluoğlu, beslenme düzeninde yaşanacak değişikliğin sağlığımızı olumsuz yönde etkilememesi için şu önerilerde bulundu:

“Ramazan ayı, içinde bulunduğumuz salgın süreci nedeniyle evde, oldukça hareketsiz, kendimize ayırabileceğimiz zamanın çok olmasına bağlı zengin iftar menüleri ve iftar sonrası tatlılarla geçti. Gün içinde aç kalmanın aksine, iftar ve sonrasında kısa süre içinde alınan yüksek kaloriler birçok bireyde kilo artışına neden oldu. Şimdi Ramazan ayını geride bırakıp eski yaşam tarzımıza dönerken, beslenme düzenimize dikkat etmek vücut sağlığımız için çok daha önemli hale geldi. Ramazan Bayramı’nı ikramların bol olduğu akraba ziyaretleri yerine evde geçirmenin, her ne kadar içimizde burukluk oluştursa da, Ramazan’da yemeği çok kaçıranlar için bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Bireyler bayram boyunca doğru beslenme alışkanlıkları edinmeli ve ev içinde olsalar da hareketsiz kalmamaya çalışmalıdırlar. Ramazan ayının sonlanması ile beraber öğün sayısını ve tükettiğiniz yiyeceklerin miktarını aniden arttırmamalısınız. Öğünlerin arasında en az 3 saat olacak şekilde düzenlenme yapabilirsiniz. Sağlıklı bir bayram geçirmek için ilk gün hafif bir kahvaltı ile güne başlayıp, 3-4 saat sonra 1 meyve ile 2-3 adet ceviz tüketip yine arada 3 saat olmasına dikkat ederek, 1 bardak süt veya 1 kase yoğurt ile ara öğün yaptıktan sonra mevsim sebzelerinden oluşan az yağlı bir akşam yemeğiyle günü sonlandırabilirsiniz. Diğer bayram günlerinde de öğün sayısını çok arttırmadan, posa içeriği yüksek koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller ile tam tahıllı besinlere daha çok yer vererek öğünlerinizi düzenleyebilirsiniz. Kızartmalar ve hamur işlerini sofralarınızdan uzak tutmanız da sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabilmeniz için oldukça önemli. Tatlı tüketmek isteyen bireyler için az şekerli bir sütlaç veya meyve kompostosu doğru tercih olacaktır. Yedikleriniz kadar içtiklerinize de dikkat etmeli bayram boyunca özellikle hazır meyve suları ve asitli içeceklerden uzak durmalısınız.”

Düzenli bir sindirim sistemi için günde 12-15 bardak su tüketmeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, “Evde yapabileceğiniz egzersizleri de günlük rutininize eklemeyi unutmamalısınız. Bu bayram doya doya bayram sevinci yaşamak yerine biraz daha özlem dolu duygularla geçireceğiz. Umarım gelecek bayramlarımız en önce sağlıklı ve sevdiklerimizle birlikte geçiririz. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu.

