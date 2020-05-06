Ramazan ayına özel 5 smoothie tarifi

Ramazan ayı içerisinde açlık süresinin uzun olması ve yanlış besin seçimleri sonucunda bazı metabolik problemler ya da kilo artışları yaşanabiliyor. Türk gelenekleri gereği ramazan ayının olmazsa olmazı tatlılardır. Genellikle tatlı seçimlerinizi sütlü tatlılardan yana kullanmanızı istiyoruz. Şerbetli tatlılardan mümkün olduğu kadar uzak durmakta fayda var. İftardan hemen sonra aşırı miktarda tatlı tüketmek pankreastan fazla insülin salgılanmasına sebep olarak yağlanmayı da artırır. Biraz daha hafif ve sağlıklı tatlı alternatiflerine yönelmek bu süreçte hem genel sağlık durumumuzu korumak hem de kilo kontrolünü sağlamak için faydalıdır.
Ramazan ayında güllaç, sütlaç, puding gibi sütlü tatlıları tüketmenizi öneriyoruz, ancak bu da haftada 1 ya da 2 kere olmak şartıyla... Peki ya sağlığınızı tehdit etmeyen tatlılar hazırlamaya ne dersiniz? İçine basit şeker girmeden, tokluk sürenizi uzatabilecek, lif içerikleri yüksek hafif tatlılarda hazırlamak tabi ki mümkün. Smoothilere bu ayda daha çok yer verin. Fakat her şeyin olduğu gibi smoothielerin de fazlası zarar.
1. Renkli smoothie
Malzemeler:
1 su bardağı Hindistan cevizi sütü
7-8 adet çilek
5-6 adet badem
3-4 dal taze nane yaprağı
Yapılışı:
Malzemelerin hepsini blenderden geçirin ve tüketin. Hindistan cevizi diğer yağ gruplarından farklı olarak orta zincirli yağ asitleri içerir. Sindirimi daha kolaydır, kolesterolü ve diyabeti kontrol altında tutabilir. Nane yaprağı da sakinleştirici özelliğinden dolayı iftar sonrası dinginlik sağlar.
2. Ananaslı tatlı smoothie
Malzemeler:
Bir bardak maden suyu
2 halka ananas
4-5 dal taze nane yaprağı
½ adet elma
Yapılışı:
Hepsini blenderdan geçirin ve tüketin. Hem iftar sonrası tatlı isteğinizi bastırmak için hem meyve ihtiyacınızı karşılamak için hem de maden suyu ile almanız gereken mineralleri alabilmek için kullanabileceğiniz güzel bir alternatiftir.
3. Fıstık ezmeli smoothie
Malzemeler:
1 su bardağı süt
1 küçük boy muz
1 küçük boy portakal kabuğu
1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
2 adet ceviz
Yapılışı:
Hepsini blenderdan geçirin ve tüketin. Protein, karbonhidrat ve yağ gruplarının en muhteşem uyumunu bu karışımda yakalayabilirsiniz.
4. Hurmalı smoothie
Malzemeler:
4 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay kaşığı vanilya
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
2 adet hurma
1 adet kuru kayısı
Yapılışı:
Malzemelerin hepsini blenderdan geçirin ve afiyet olsun.
5. Kefir smoothie
Malzemeler:
1 su bardağı kefir
50 g karadut
1 halka ananas
1 yemek kaşığı kabak çekirdeği
Yapılışı:
Hepsini blenderdan geçirin ve tüketin. Afiyet olsun...
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