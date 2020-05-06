Ramazan ayına özel 5 smoothie tarifi

Ramazan ayı içerisinde açlık süresinin uzun olması ve yanlış besin seçimleri sonucunda bazı metabolik problemler ya da kilo artışları yaşanabiliyor. Türk gelenekleri gereği ramazan ayının olmazsa olmazı tatlılardır. Genellikle tatlı seçimlerinizi sütlü tatlılardan yana kullanmanızı istiyoruz. Şerbetli tatlılardan mümkün olduğu kadar uzak durmakta fayda var. İftardan hemen sonra aşırı miktarda tatlı tüketmek pankreastan fazla insülin salgılanmasına sebep olarak yağlanmayı da artırır. Biraz daha hafif ve sağlıklı tatlı alternatiflerine yönelmek bu süreçte hem genel sağlık durumumuzu korumak hem de kilo kontrolünü sağlamak için faydalıdır.

Ramazan ayında güllaç, sütlaç, puding gibi sütlü tatlıları tüketmenizi öneriyoruz, ancak bu da haftada 1 ya da 2 kere olmak şartıyla... Peki ya sağlığınızı tehdit etmeyen tatlılar hazırlamaya ne dersiniz? İçine basit şeker girmeden, tokluk sürenizi uzatabilecek, lif içerikleri yüksek hafif tatlılarda hazırlamak tabi ki mümkün. Smoothilere bu ayda daha çok yer verin. Fakat her şeyin olduğu gibi smoothielerin de fazlası zarar.