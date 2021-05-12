YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk

Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk

12.05.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk

Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Ramazan Bayramı için tatlı almak isteyen vatandaşlar bazı iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu.

Bahçelievler'de bir grup vatandaş, uygun fiyata tatlı satışı yaptığı belirtilen iş yeri önünde sabahın erken saatlerinde sıra bekledi.

Yoğunluk dolayısıyla uzun kuyruk oluşurken, işletme çalışanları zaman zaman gerginlik yaşayan vatandaşları uyardı.

Bazı müşteriler ürünlerini fiyatı dolayısıyla tercih ettikleri iş yerinin önünde saatlerdir beklediğini ifade etti.

Karaköy'deki tatlıcılarda da bayram telaşı yaşandı. Vatandaşların bayram için başta baklava olmak üzere şerbetli tatlıları tercih ettiği görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
İhtiyaç sahibi aileler için ‘zimem defteri’ uygulamasıİhtiyaç sahibi aileler için ‘zimem defteri’ uygulaması
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı tam kapanma

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:42
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:19
Yatsı
21:56

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.