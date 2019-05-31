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Ramazan bayramı öncesi ustasından Boşnak böreğinin püf noktası!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

Balkanların en özel lezzeti olan Boşnak böreği, tadıyla kendine hayran bırakıyor. Boşnak böreğinin ustası Sevim Sorgut, merak edenler için püf noktasını paylaştı. Bayram sofralarında farklılık yapmak isteyenler için Boşnak böreği en doğru seçim!

Ramazan bayramı öncesi ustasından Boşnak böreğinin püf noktası!

Boşnak böreği yapımına evinde bir kilo unla başladığını, şimdi ise yanında 40 kişiye istihdam sağladığını belirten Sevim Sorgut, “Ben ilk olarak evde gelen misafirlerime böreklerimi yapıyordum. Çok beğeniyor ve tarif istiyorlardı. İlk olarak eşe dosta börek yapmaya başladım. Ondan sonra oğlum bir şube açtı, ona börek vermeye başladım. Daha sonra kendime ufak bir imalathane açmaya karar verdim. 5-6 kişiyle imalathane açtım. İşim büyüdükçe yanıma eleman almaya başladım. Küçük imalathanemde 8 kişi vardı. Ondan sonra büyüme kararı aldık. Şuan 2 bin metrekarede 40 elemanım var. Bu işi beraber yapıyoruz. Allah bana 500 kişiyle çalışmayı nasip etsin. Boşnak böreğinin püf noktası her şeyi kıvamında yapmak, hamurun ince olması en önemli noktalarından. Kıyması bol olacak, böreğin içini sık sık ve kenarlarına koyuyoruz. O zaman lokum gibi oluyor. Çıtır olması için tereyağının üzerinde bol olması gerekiyor” diye konuştu.

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Sorgut, 62 yaşında olmasına rağmen hala imalathanesinde börek yaptığını ve börek yapmayı çok sevdiğini belirterek, “Kendim duruyorum imalathanenin başında, 63 yaşındayım. Ben olmadan olmaz imalat. Ben severek yapıyorum. İşimi çok seviyorum. 1 kilo un ve yağla başladım. Şimdi günde 500 tepsi börek yapıyoruz. Yaşadığım sürece yapmaya devam edeceğim, börek yapmayı çok seviyorum” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hanım Ablamızın; yüzündeki Aydınlığa,sadeliğe ve Dengeye bakar mısınız....Allah;Rumeli insanı,Balkan Türklerini başımızdan eksik etmesin.
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