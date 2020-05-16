Ramazan eğlencesi balkonlara taşındı

İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları korona virüs salgını nedeniyle Ramazan ayını evlerinde geçirmek zorunda olan vatandaşlar ve çocuklar için Ramazan eğlencesini sokaklara götürüyor.

Korona virüs nedeniyle Ramazan ayını evlerinde izole bir şekilde geçirmek zorunda olan vatandaşların evlerinin önünde İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları tarafından gösteriler düzenleniyor. Evlerin önünde gösteri yapan oyuncular özellikle çocuklar tarafından büyük beğendi aldı. Vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden oyunları büyük ilgi ile takip etti. Mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikler ilk olarak gerçekleştirilen Malta Mahallesi’nin ardından ertesi günlerde Tepeköy Mahallesi, Ayazma Mahallesi, Yeşilova Mahallesi ve Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Hacivat ve Karagöz, Tuzsuz Deli Bekir, Nasrettin Hoca, Gulyabani gibi birçok sürprizle mahallelere konuk olan İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları iftar öncesi ve iftar sonrası İzmit’in çeşitli mahallelerinde sahne almaya devam edecek.

