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Ramazan etkinliklerinin adresi Cedidiye meydanı olacak

İHA İHA
11.03.2024 10:59
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Düzce Belediyesi, Cedidiye Meydanı’nda düzenleyeceği Ramazan etkinliklerinde sevilen isimleri ağırlayacak.

Ramazan ayının maneviyatına has musiki ve ilahi dinletileri ile söyleşilerin yer alacağı Ramazan Çadırının ilk konuğu ise eğitimci ve yazar Dr. Alişan Kapaklıkaya olacak.

Düzce Belediyesi’nin Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde başlattığı ve geleneksel hale gelen Ramazan etkinlikleri, bu yıl da dolu dolu hazırlandı. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan organizasyonda, Ramazan’ın manevi iklimine yaraşır konser, söyleşi, şiir dinletisi ve özel etkinlikler yer alıyor. Cedidiye Meydanı’nda kurulan çadırda birbirinden değerli isimler Ramazan ayı boyunca Düzceliler ile buluşacak.

ÖNEMLİ İSİMLER SAHNE ALACAK

Ramazanın 1. günü gerçekleştirilecek ilk etkinliğin konuğu, eğitimci ve yazar Dr. Alişan Kapaklıkaya olacak. 13 Mart 2024 Çarşamba akşamı ise Ayasofya Camii Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincilerinden Hafız Mehmet Bilir, Düzcelilere kuran ziyafeti sunacak.

Ramazan etkinliklerinde; Hatice Kübra Tongar, Dursun Ali Erzincanlı, Serdar Tuncer, Sevda Türküsev, Dilek Cesur, Bekir Develi ve Hayati İnanç gibi önemli isimler, şiir ve söyleşi programlarıyla Düzceliler ile buluşacak.

Tasavvuf müziğinin güçlü seslerinden Sedat Uçan, Umut Mürare, Resul Aydemir, Mehmet Yiğit, Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu’nu ağırlayacak olan etkinliklerde, ayrıca Düzce Seyran İlahi Grubu ve Düzce Neva Musiki Gurubu gibi yerel sanatçılar da sahne alacak.
5 Nisan’da idrak edilecek Kadir Gecesi’ne özel hazırlanan programda ise kurra hafızlar çadıra konuk olacak. Dünya Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma birincilerinden Habib Deveci, İstanbul Eyüp Sultan Camii Başimamı Metin Çakar ve hafız Ali Derman, Düzcelilere kuran ziyafeti sunacak.

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