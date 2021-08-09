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Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi

09.08.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da geçtiğimiz günkü antrenman sırasında ciddi sakatlık yaşayan ve ameliyat olması planlanan Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi.

Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi

Dizinden sakatlanan Ramazan Keskin’e futbolcu arkadaşları moral mesajları yolladı.

Sağ diz ön çapraz bağının koptuğu anlaşılan genç futbolcunun ameliyat olacağı öğrenildi. Bursasporlu oyuncular ise Ramazan’ı mesaj yağmuruna tuttu.

Yeşil-beyazlı takımın kaptanları arasında yer alan Emirhan Aydoğan, "Canım kardeşim. Her zaman yanındayız. En kısa sürede daha güçlü döneceksin. Seni çok seviyorum” derken, Furkan Emre Ünver, “Ramo seni çok seviyoruz. Bunu da atlatacaksın ve hep birlikte nice başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çağatay Yılmaz ise, "Ramom çok geçmiş olsun. En iyi, en sağlam şekilde geri döneceksin" sözleriyle Ramazan Keskin’e destek çıktı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
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