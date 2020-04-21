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Ramazan öncesi tüketicilere glikoz şuruplu hurma uyarısı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Kuzey Afrika ülkelerinden ithal edilen bazı hurmaların glikoza bulanarak satıldığını belirterek, "Bu hurma tezgahta ıslak gibi durur, dokunduğunuzda eliniz yapış yapış olur. Tüketicilere tavsiyemiz, çok parlak olmayan hurmaları satın almalarıdır." dedi.

Ramazan öncesi tüketicilere glikoz şuruplu hurma uyarısı

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Ramazan ayında tüketiminde büyük artış olan hurmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin yılda ortalama 35 milyon dolarlık hurma ithal ettiği bilgisini veren Vargı, artık birçok gıdada kullanılan glikoz şurubunun ucuz, kalitesiz hurmalarda da görüldüğünü söyledi.

Vargı, glikoz şuruplu hurmaların açık da satışa sunulabildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinden ithal edilen bazı hurmalar glikoza bulanarak satılıyor. Bu hurma tezgahta ıslak gibi durur, dokunduğunuzda eliniz yapış yapış olur. Tüketicilere tavsiyemiz, çok parlak olmayan hurmaları satın almalarıdır. Glikoz şuruplu hurmalar, açıkta satılabildiği gibi, bazen de üzeri naylonla kaplı köpük tabaklarda birkaç adet şeklinde satışa sunuluyor."

'MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ' TALEBİ

Satışa sunulan hurmaların etiketlerinde glikoz şurubu kullanıldığının bazen yazıldığını dile getiren Vargı, "Türkiye'de bu konuda bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç var var. Tarım ve Orman Bakanlığından hurma üzerine glikoz şurubu dökülerek satılmaması konusunda bir mevzuat değişikliği yapmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin geçen sene en fazla hurmayı Suudi Arabistan ve İsrail'den aldığı bilgisini veren Vargı, bu ülkeleri İran ve Tunus'un izlediğini kaydetti.

Vargı, Türkiye'nin hurmayı Avrupa'da birçok ülkeye ihraç ettiğini belirterek, tüketicilere bu hurmalardan ulaştırılması gerektiğini de bildirdi.

Glikoz şurubuyla tatlandırılmış yurt dışından satın alınan hurma yerine tüketicilere kuru kayısı ve inciri tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Vargı, benzer besleyici özelliklerde yerli meyve kurularının da tüketilebileceğini sözlerine ekledi.

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