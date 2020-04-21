Ramazan öncesi tüketicilere glikoz şuruplu hurma uyarısı

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Ramazan ayında tüketiminde büyük artış olan hurmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin yılda ortalama 35 milyon dolarlık hurma ithal ettiği bilgisini veren Vargı, artık birçok gıdada kullanılan glikoz şurubunun ucuz, kalitesiz hurmalarda da görüldüğünü söyledi.

Vargı, glikoz şuruplu hurmaların açık da satışa sunulabildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinden ithal edilen bazı hurmalar glikoza bulanarak satılıyor. Bu hurma tezgahta ıslak gibi durur, dokunduğunuzda eliniz yapış yapış olur. Tüketicilere tavsiyemiz, çok parlak olmayan hurmaları satın almalarıdır. Glikoz şuruplu hurmalar, açıkta satılabildiği gibi, bazen de üzeri naylonla kaplı köpük tabaklarda birkaç adet şeklinde satışa sunuluyor."

'MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ' TALEBİ

Satışa sunulan hurmaların etiketlerinde glikoz şurubu kullanıldığının bazen yazıldığını dile getiren Vargı, "Türkiye'de bu konuda bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç var var. Tarım ve Orman Bakanlığından hurma üzerine glikoz şurubu dökülerek satılmaması konusunda bir mevzuat değişikliği yapmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.