Ramazan sofralarını bağışıklık güçlendiren mor pideler süsleyecek

Japonya'da kullanımı zorunlu olan mor ekmeğe Türkiye'de de ilgi her geçen gün artıyor. İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin on yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmek, Türkiye'nin birçok yerinde fırınlarda satışa sunulmaya başlandı. Birçok farklı üründe denenen mormix karışımı pideyle buluşturuldu. Ramazan ayında fırınlarda mor pideler raflarda yerini alacak. Ramazan'da fırınlarda ilk kez mor pidelerin satışa sunulacağını belirten ekmek uzmanı Mine Ataman, evde yapılabilecek mor pide ile bağışıklığın desteklenebileceğini söyledi. Ekmek üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Ataman, vatandaşlara sağlıklı ekmek tüketme noktasında uyarılarda bulundu. İFTAR VE SAHUR SOFRALARINI LEZZETLENDİRECEK Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde bağışıklık güçlendiren pide hazırlayan Ataman, "Bu zamana kadar aslında hep geleneksel Ramazan pidesini anlatıyorduk. Ama bu hem korona virüsün etkilerine karşı hem de sağlıklı olması amacıyla mor meyvelerin kabuklarından içeriğinden hazırlanan mormix ile ilgili bilimsel çalışmalar var. Bu mor bir tozu pidemizin içine kattığımız zaman tansiyonu dengeliyor. Şeker hastalığını dengeliyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Antioksidan özelliği çok yüksek bilimsel olarak kanıtlanmış bir çalışma, bu bakımdan biz de bu yıl ilk defa pideye bu tozdan ekliyoruz ve dünyada ilk defa mor renkli pidemiz olacak. Geleneksel Ramazan pidesi bu yıl mor olarak tüketicilerimizin evlerinde iftar sofralarını, sahur sofralarını lezzetlendirmiş olacak" dedi.

Mor renkli sebzelerden bilimsel yöntemle elde edilen ve antioksidan özellikte olan mormix karışımıyla çok sayıda ürün hazırlanabileceğini belirten Ataman, "1 ay boyunca iftarda ve sahurda hep evimizde Ramazan pidesi olacak. Bizde fırıncılar olarak mor pideyi yapıyoruz. Sağlıkla ve keyifle tüketsinler, bir taraftan da bağışıklıkları güçlensin diye. Evde pide yapmak esasında çok basit, ekmek yapmayı biliyorlarsa ekmek yapma yönteminden iki tane farklılığı var. Birincisi hamuru daha çok yoğuracaklar. Eğer normal ekmeği 15 dakika yoğuruyorlarsa pideyi 25 dakika. İkincisi de pidenin hamuru biraz daha yüksek ısıda pişmesi gerekiyor. Çünkü kabarık pide gözenekli yerleri elde edebilmek için, eğer normal ekmeği 200 derecede pişiriyorlarsa bunu 230 derecede pişirmemiz gerekiyor. Hamurunun daha çok cıvık olması gerekiyor. Hemen hemen ekmek yapmayı bilen herkes onu da çok rahat yapabilir. Eğer elinde mor toz yoksa bunu da şöyle yapabilir. Kırmızı soğanı, kırmızı turpu, kırmızı lahana pancarını blenderde öğütebilirler. Daha sonra suyunu pideyi yoğururken su olarak kullanabilirler. Yine aynı bağışıklık sistemini güçlendiren bir pide elde etmiş olurlar. Biz mor ekmeği zaten yapıyorduk. Artık raflarda mor pidelerde olacak" diye konuştu.