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Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 20.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Kastamonu'da ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacağı belirtildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin sürdüğü bildirildi.

Önümüzdeki günlerde ramazan ayına girileceği hatırlatılan açıklamada, bu ayda pide kuyrukları oluştuğuna işaret edildi.

Kovid-19 salgınını önlemede sosyal mesafeyi korumanın önemi vurgulanan açıklamada, kentte pide kuyruğunda da bu kuralın uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, pidelerin hijyen kurallarına göre iş yeri çalışanınca eldiven giyilerek verilmesine, para alışverişi yapan kişinin farklı bir çalışan olmasına ya da paraya dokunulan eldivenle pidelere temas edilmemesine azami özenin gösterilmesi de istendi.

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Kastamonu koronavirüs pide Ramazan Sosyal mesafe

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