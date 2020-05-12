Ramazanda sıklıkla tüketilen hangi besin ne kadar faydalı?

Uzmanlar özellikle ramazan ayında tüketimi daha da artan sofraların vazgeçilmesi hurma, çorba, yumurta, yoğurt gibi besinlerin birçok faydası olduğunu belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, ramazan ayında tüketimi artan besinlerin faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.

HANGİ BESİN NE KADAR FAYDALI?

HURMA

Besleyici değeri, vitamin ve mineral içeriği zengin, iyi bir lif kaynağıdır. Tatlı yerine sıklıkla tüketilir. Folik asit, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ve sodyum içerir. Yorgunluğu azaltır, kansızlığa iyi gelir. Anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığa iyi gelir. Yüksek lifli yapısından dolayı içeriğindeki şekerin kana karışma süresi uzundur. Tatlı krizlerine iyi gelir. Tokluk hissi verir.

ÇORBA

Mutfağımızın vazgeçilmezi olan çorbalarımız ramazan ayında da faydalarını katlayarak sofralarımızda yer alıyor. Yemeğin başlangıcında içilen çorba hızlı yemek yememizi engeller, tokluk sinyallerinin beyne ulaşmasına katkı sağlar, iştah kontrolü üzerinde etkilidir. Uzun süreli açlıktan sonra fazla miktarda yemek yemeği engeller. Sindirim problemlerini engeller, mideyi rahatlatır ve kabızlığa iyi gelir. Tavuk suyu, mercimek, ezogelin, naneli yoğurt, sebze çorbaları sindirimin dostudur.