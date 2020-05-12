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Ramazanda sıklıkla tüketilen hangi besin ne kadar faydalı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Ramazan ayında tüketimi artan hurma ve güllacın sağlıklı beslenme açısından önemli besin değeri içerdiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, "Hurma yorgunluğu azaltır, kansızlığa iyi gelir. Anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığa iyi gelir. Güllaç ise içeriğindeki ceviz, fındık, fıstık faydalı yağlar grubundadır (omega-3). Süt kalsiyumdan ve proteinden zengin olmasını sağlar” dedi.

Ramazanda sıklıkla tüketilen hangi besin ne kadar faydalı?

Uzmanlar özellikle ramazan ayında tüketimi daha da artan sofraların vazgeçilmesi hurma, çorba, yumurta, yoğurt gibi besinlerin birçok faydası olduğunu belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, ramazan ayında tüketimi artan besinlerin faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.

HANGİ BESİN NE KADAR FAYDALI?

HURMA

Besleyici değeri, vitamin ve mineral içeriği zengin, iyi bir lif kaynağıdır. Tatlı yerine sıklıkla tüketilir. Folik asit, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ve sodyum içerir. Yorgunluğu azaltır, kansızlığa iyi gelir. Anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığa iyi gelir. Yüksek lifli yapısından dolayı içeriğindeki şekerin kana karışma süresi uzundur. Tatlı krizlerine iyi gelir. Tokluk hissi verir.

ÇORBA

Mutfağımızın vazgeçilmezi olan çorbalarımız ramazan ayında da faydalarını katlayarak sofralarımızda yer alıyor. Yemeğin başlangıcında içilen çorba hızlı yemek yememizi engeller, tokluk sinyallerinin beyne ulaşmasına katkı sağlar, iştah kontrolü üzerinde etkilidir. Uzun süreli açlıktan sonra fazla miktarda yemek yemeği engeller. Sindirim problemlerini engeller, mideyi rahatlatır ve kabızlığa iyi gelir. Tavuk suyu, mercimek, ezogelin, naneli yoğurt, sebze çorbaları sindirimin dostudur.

EKMEK VE TAHIL GRUBU

Posadan zengin besin grubudur. Tokluk süresini uzatır. İştah kontrolünü sağlar. Ekmek çeşitleri, bulgur pilavı, karabuğday pilavı, makarna çeşitleri, yulaf bu grupta yer alır. B12 vitamini hariç B grubu vitaminlerinden zengindir. Ekmekte çavdar, tam buğday, karabuğday ekmeklerini, makarnada ev yapımı erişte ve kepekli makarna çeşitlerini tercih etmeniz kabızlık probleminizi engellerken tok tutar. Kan şekerinizi hızla yükseltmez. Tahıl grupları E vitamini ve faydalı yağları da içerir. Cilt sağlığı için destekçidir. En vazgeçilmezlerimizden olan ramazan pideleri bu grupta yer almaktadır. Tam buğday unundan yapılmış ve yumurtalı olanı besleyicilik açısından daha zengindir.

YUMURTA

Birçok vitamin ve mineral içermenin yanında en kaliteli proteindir. Uzun süre tok tutan besinlerin en başında gelir. Beyni güçlendirir, göz sağlığını korur, vücut direncini arttırır. Selenyumdan zengin özelliği sayesinde kanserle savaşır ve tiroid hastalarının destekçisidir.

GÜLLAÇ

Ramazan ayında tatlıların sultanıdır. Sütlü tatlı olması şerbetli tatlılara göre kan şekeri açısından avantajlıdır. Hafiftir, enerji içeriği çok yüksek değildir. İçeriğindeki ceviz, fındık, fıstık faydalı yağlar grubundadır (omega-3). İçeriğine katılan şeker miktarı azaltılarak meyve ile servis edilebilir. Süt kalsiyumdan ve proteinden zengin olmasını sağlar.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ

Susuzluğu gidermesi en yaygın faydasıdır. Mide asidini dengeler, mide ekşimelerini önler. Bağırsakları yumuşatır. C vitamininden zengindir. Karaciğeri toksinlerden temizler.

YOĞURT

Bağırsak sağlığını koruyan ulaşılabilir en temel besindir. Tansiyonu düzenler, kas gelişimini destekler. Kolesterol değerlerini dengeler. Tatlı isteğinizi engeller. Hem iftar hem sahurda tüketilebilir. Yoğurda katılan yaş nane gün içindeki su ihtiyacınızı azaltır. Yoğurttan yapılan cacıkta aynı şekilde. Salatalıkta su değeri yüksek besinler arasındadır.

LOR PEYNİRİ

Protein miktarı fazla, tuz miktarı düşük, tokluk hissi yüksektir. Yumurta alerjisi olan lor peynirini tercih edebilir. Çorbalara ilave ettiğiniz lor peyniri tokluk hissini uzatır. Kalsiyum miktarı oldukça fazladır, kemik sağlığını destekler.

BAHARATLAR

Zerdeçal iştahı azaltır, kimyon gaz problemini engeller ve tokluk hissi verir, tarçın ve karanfil kan şekerinizi dengeler, karabiber ve zencefil bağışıklık sisteminizi destekler, kekik sindirimi kolaylaştırır.

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