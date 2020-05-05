Ramazanda sizi gün boyu tok tutacak sahur öğünü! Gün boyu acıkmayacaksınız!

Gece sahura kalktığınızda üşenerek mükellef sofralar hazırlamıyor olabilirsiniz. Fakat aslında kaliteli ve besin değeri yüksek bir öğün yaptığınızda rahat bir mide ile oruç tutmaya devam edersiniz. İşte sizi sahur sofralarında doyurup gün boyu acıktırmayacak birbirinden kolay öğün önerileri.

1. BESLEYİCİ YUMURTA TARİFLERİ

Yumurta, protein değeri yüksek bir besin olarak sahur öğünlerimizde mutlaka yer almalı. Vücudunuzun bir günlük ihtiyacı olan proteinin önemli bir kısmını, sahurda yiyeceğiniz iki yumurta ile karşılayabilirsiniz. Peki, yumurtayı nasıl tüketmeli?

Yumurtanızı haşlayarak tüketin. Haşlanmış yumurta, sahurda yenildiğinde oldukça hafif ve bir o kadar da besleyici bir yiyecek olduğu için sizi gün boyu tok ve ferah tutar.

Omlet yapın. İçeriğini çeşitli sebzeler ya da peynirle zenginleştirdiğiniz az yağlı bir omlet, sizin gün boyu tok kalmanıza yardımcı olur.

2. TOK TUTAN YULAF LAPASI

Yulaf, bol miktarda lif içeren bir besin olduğu için daha uzun sürede sindirilerek daha az acıkmanızı sağlar. Özellikle kan şekerini ani olarak yükseltmemesi ve faydalı bir içeriğe sahip olması ile son zamanlarda daha fazla tercih edilmeye başlandı. Yulaf deyince aklınıza tadı kötü olan ve sadece diyette yenilen bir besin gelmesin. Yulaf lapanıza katacağınız birbirinden güzel ve sevdiğiniz yiyecekler sayesinde sizin için vazgeçilmez bir öğün haline gelecek. İşte birbirinden besleyici yulaf lapası tarifleri: