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Ramazanda sizi gün boyu tok tutacak sahur öğünü! Gün boyu acıkmayacaksınız!

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Ramazan, maddi ve manevi bir arınış sağlaması ile ülkemizde çok değer verilen bir ay. Uzun bir süredir bu ay, yaz mevsimine denk geldiği için günler oldukça uzun ve sıcak geçiyor. Hal böyle olunca da vücudunuz, akşama kadar susuzluk ve açlıktan dem vurabiliyor. Bu uzun oruçlu günleri hem sağlıklı hem de daha tok bir şekilde geçirmenin sahurda doğru beslenme ile gerçekleşeceğini biliyor muydunuz?

Ramazanda sizi gün boyu tok tutacak sahur öğünü! Gün boyu acıkmayacaksınız!

Gece sahura kalktığınızda üşenerek mükellef sofralar hazırlamıyor olabilirsiniz. Fakat aslında kaliteli ve besin değeri yüksek bir öğün yaptığınızda rahat bir mide ile oruç tutmaya devam edersiniz. İşte sizi sahur sofralarında doyurup gün boyu acıktırmayacak birbirinden kolay öğün önerileri.

1. BESLEYİCİ YUMURTA TARİFLERİ

yumurta

Yumurta, protein değeri yüksek bir besin olarak sahur öğünlerimizde mutlaka yer almalı. Vücudunuzun bir günlük ihtiyacı olan proteinin önemli bir kısmını, sahurda yiyeceğiniz iki yumurta ile karşılayabilirsiniz. Peki, yumurtayı nasıl tüketmeli?

Yumurtanızı haşlayarak tüketin. Haşlanmış yumurta, sahurda yenildiğinde oldukça hafif ve bir o kadar da besleyici bir yiyecek olduğu için sizi gün boyu tok ve ferah tutar.
Omlet yapın. İçeriğini çeşitli sebzeler ya da peynirle zenginleştirdiğiniz az yağlı bir omlet, sizin gün boyu tok kalmanıza yardımcı olur.

2. TOK TUTAN YULAF LAPASI

yulaf

Yulaf, bol miktarda lif içeren bir besin olduğu için daha uzun sürede sindirilerek daha az acıkmanızı sağlar. Özellikle kan şekerini ani olarak yükseltmemesi ve faydalı bir içeriğe sahip olması ile son zamanlarda daha fazla tercih edilmeye başlandı. Yulaf deyince aklınıza tadı kötü olan ve sadece diyette yenilen bir besin gelmesin. Yulaf lapanıza katacağınız birbirinden güzel ve sevdiğiniz yiyecekler sayesinde sizin için vazgeçilmez bir öğün haline gelecek. İşte birbirinden besleyici yulaf lapası tarifleri:

Üç yemek kaşığı yulaf ezmesini, bir su bardağı süt ile karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Üzerine elma dilimleri, tarçın ve isteğinize göre bal ekleyin.

Üç yemek kaşığı yulaf ezmesi, bir su bardağı süt ve püre haline getirdiğiniz yarım muzu pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içerisine bal, ceviz, fıstık ezmesi, kakao gibi dilediğiniz malzemeyi ekleyerek tatlandırın.

Yulaf ezmesini yalnızca yoğurt ile karıştırıp soğuk da tüketebilirsiniz. Bu karışıma kinoa ve chia gibi besleyici tohumlar ekleyerek doyuruculuğunu artırabilirsiniz.

3. TAM BUĞDAY EKMEĞİ İLE TOST

Tam buğday unuyla yapılan ekmekler, kan şekerinde olumsuz etkiler yaratmadığı için tokluk sürenizi uzatır. Tam buğday ekmeği ile hazırlayacağınız tostlar, hem çok lezzetli hem de çok doyurucu bir öğün olur. Tostunuzu şu şekilde hazırlayabilirsiniz:

İki dilim tam buğday ekmeğinin arasına isteğinize göre kaşar peyniri, zeytin, sucuk ya da salam ekleyin ve tost makinesinde ısıtın.

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