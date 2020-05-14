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  4. Ramazanda yoğun ilgi gören asırlık lezzet erişte sofralara kargoyla ulaştırılıyor

Ramazanda yoğun ilgi gören asırlık lezzet erişte sofralara kargoyla ulaştırılıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Kars'ın asırlık lezzetlerinden erişte yurdun dört bir tarafındaki müşterilere kargoyla gönderiliyor. Lezzetine doyum olmayan eriştelere yaz-kış sofralarda yer veriliyor. Kars'ın lezzetli eriştelerine ise bu ramazanda talep arttı.

Hem yaz hem de kış aylarında sofraların olmazsa olmazları arasında yer alan erişteye il dışından gelen talep ramazan dolayısıyla arttı. Siparişleri yetiştirmeye çalışan işletmeler, müdavimlerine erişteyi kargo aracılığıyla ulaştırılıyor.

Yöresel ürünler üreten Dilşah Uluak yaptığı açıklamada, müşterilerin isteğine göre sütlü, yumurtalı ve sade erişte yaptıklarını söyledi. Uluak, "Yaz, kış demeden erişte yapıyoruz. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına eriştelerimiz gidiyor." diye konuştu.

KARS'TAN KUŞADASI'NA UZANAN LEZZET...

Kargo siparişlerinin iki katına çıktığını, bunda ramazan ayının ve yeni tip koronavirüs salgınının etkili olduğunu dile getiren Uluak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar, turistler gelemiyor ve telefon açıp erişte istiyorlar. Biz de kargoya verip gönderiyoruz. Ramazan dolayısıyla da ilgi çok yoğun, satışlarımız ikiye katlandı. Malatya, İstanbul, İzmir, Kuşadası'na siparişlerim var, onları yetiştirmeye çalışıyorum. Salgından önce yurt dışına Fransa, Almanya ve Belçika'ya erişte gönderdim. Yurt dışından gelenler alıp gidiyor, gelmedikleri zaman da kargoyla ulaştırıyorum."

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