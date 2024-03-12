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Ramazan’ın ilk günlerinde sıcak pide kuyruğu

İHA İHA
12.03.2024 10:37
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala fırınlara koşan vatandaşlar, sıcak pide kuyruğu geleneğini yine bozmadı.

İlçedeki fırınların önünde sıcak pide almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar uzadıkça uzadı.

Tavşanlı’da Ramazan ayının ilk günü, vatandaşlar geleneksel iftar sofraları için sıcak pidelerin peşinde koştu.

İftar saatine dakikalar kala fırınlara akın eden Tavşanlılar, sıcak pide kuyruğu geleneğini bu yıl da sürdürdü. Fırınların önünde oluşan uzun kuyruklar, Ramazan ayının başlangıcının heyecanını yansıttı. Vatandaşlar, sıcacık pideleri sofralarına taşımak için sabırla sıraya girdi. Fırın çalışanları da, yoğun talebe yetişebilmek için hummalı bir çalışmaya girdi.

Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideleri alan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, uzun kuyrukları beklemek istemeyen bazı vatandaşlar da fırınlara gelerek çıkan ekmekleri almayı tercih etti.

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